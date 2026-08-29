Predoiu: Criza politică a înseamnat pași pe loc și oportunități întârziate. Guvernul trebuie să relanseze proiectele cu SUA

Cătălin Predoiu a avut sâmbătă o întrevedere cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, aflat în România în fruntea unei delegații a Congresului SUA.

Discuțiile au vizat consolidarea Parteneriatului Strategic România-SUA, evoluțiile de securitate din regiune, importanța strategică a Mării Negre și perspectivele aprofundării cooperării dintre cele două țări.

În acest context, Predoiu a subliniat că România trebuie să acorde o atenție mai mare componentei economice a relației cu Statele Unite.

„Pentru România, relația cu Statele Unite reprezintă un rol cheie din punct de vedere securitar. Programul SAFE este în stadiu incipient, pilonul european de apărare este în construcție, va dura ani de zile până când va fi funcțional deplin”, a declarat ministrul.

Predoiu consideră că, în actualul context de securitate, relația cu Statele Unite și NATO rămâne esențială pentru securitatea României.

Investiții americane de ordinul zecilor de miliarde

Ministrul de Interne susține că Guvernul trebuie să facă mai mult pentru dezvoltarea relației economice cu Statele Unite și pentru atragerea unor investiții majore.

„Guvernul României trebuie să facă mai mult pentru consolidarea relației economice cu SUA, odată redobândită capacitatea constituțională deplină, pentru generarea de proiecte economice de mare anvergură, pentru atragerea de investiții americane de ordinul zecilor de miliarde în proiecte cu capacitate de tractare a economiei de mâine, dar și cu efect indirect în creșterea securității”, a spus Predoiu.

El consideră că investițiile americane pot contribui și la consolidarea securității României.

„Investițiile americane au această particularitate de a avea ca efect colateral creșterea nivelului de securitate al țării în care se investește”, a declarat ministrul.

Predoiu a făcut referire și la criza politică, despre care afirmă că a dus la întârzierea unor proiecte și oportunități.

„Din acest punct de vedere, ultimele luni de criză politică și de întârziere în instalarea unui guvern cu puteri depline au însemnat inevitabil și pași pe loc, oportunități întârziate”, a spus el.

În opinia ministrului, instalarea unui guvern cu puteri depline trebuie să fie urmată de relansarea proiectelor economice cu Statele Unite.

Cooperare în domeniul securității

În cadrul întrevederii cu Mike Rogers a fost discutată și cooperarea dintre Ministerul Afacerilor Interne și agențiile americane de aplicare a legii și de securitate internă.

Printre domeniile abordate s-au numărat combaterea criminalității organizate, traficul de droguri și de persoane, securitatea frontierelor, migrația ilegală, criminalitatea informatică și terorismul.

Predoiu a apreciat cooperarea operațională cu FBI și dezvoltarea relației cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, inclusiv prin colaborarea cu Homeland Security Investigations și U.S. Customs and Border Protection.

O atenție deosebită a fost acordată și Mării Negre, a cărei importanță strategică pentru securitatea euroatlantică a crescut în actualul context geopolitic.

Delegația Congresului SUA, condusă de Mike Rogers, se află în România în perioada 28-31 august.