Războiul din Iran pune un aliat al SUA în fața unei probleme neașteptate

Planurile de apărare ale Australiei depind în mare măsură de armele fabricate în SUA. Perspectiva ca Statele Unite să fie nevoite să-și refacă propriile stocuri, în detrimentul comenzilor externe, pune presiune asupra aliaților, inclusiv asupra Australiei, pentru relansarea propriilor industrii de rachete.

Un studiu al Center for Strategic and International Studies arată că, până în mai, la 39 de zile de la începutul conflictului, SUA utilizaseră peste 1.000 de rachete Tomahawk, iar ritmul de producție era puțin probabil să țină pasul cu consumul.

Charles Edel, responsabil pentru Australia în cadrul CSIS, a avertizat că războiul din Iran pune «o presiune enormă» asupra stocurilor americane și «probabil prelungește timpul necesar pentru refacerea acestora».

«Acest lucru va crește riscul ca livrările de rachete către aliați precum Australia să fie întârziate, ceea ce ar putea crea breșe în apărarea lor», a declarat el pentru POLITICO.

Purtătorul de cuvânt al opoziției pe probleme de apărare, James Paterson, a spus că recentele conflicte din Ucraina, Gaza și Iran au provocat o penurie globală și au creat «o coadă foarte lungă» pentru reaprovizionare.

„Australia ar fi periculos de expusă”

«Dacă ar izbucni un conflict de mare intensitate în Indo-Pacific, Australia ar fi periculos de expusă, cu stocuri limitate de muniții pentru lovituri și interceptoare pentru apărarea aeriană și antirachetă, precum și cu o capacitate limitată de a le produce la scară largă», a declarat Paterson.

Foști oficiali militari americani cer, la rândul lor, Australiei să se pregătească pentru o posibilă penurie de arme americane în cazul în care un conflict în jurul Taiwanului s-ar extinde și ar ajunge să implice Australia. Ei susțin că Australia ar trebui să accelereze dezvoltarea unei industrii interne care să producă drone militare subacvatice.

Operațiunile militare americane împotriva Iranului au epuizat cea mai mare parte a stocului global de rachete cu rază lungă de acțiune al Pentagonului, potrivit unei relatări CBS News de la începutul acestei luni, care cita surse din administrația americană. Donald Trump a respins afirmațiile privind diminuarea stocurilor și a spus că SUA dispun de cantități masive de muniții, în timp ce producția este extinsă.

Cu toate acestea, oficialii administrației americane se tem că o lipsă a rachetelor necesare pentru a contracara o eventuală agresiune chineză împotriva Taiwanului ar putea afecta capacitatea de apărare a insulei.

«Fabricăm rachete în Australia pentru prima dată de la începutul anilor 1970», a declarat un purtător de cuvânt al ministrului australian al Apărării, promițând că în Australia vor fi produse «unele dintre cele mai avansate rachete din lume».

„Desigur că se vor prioritiza pe ei înșiși”

«Indiferent dacă este vorba despre SUA sau despre o altă țară, dacă depindem în totalitate de acea țară pentru producția unui lucru esențial pentru efortul nostru de război, pentru stocurile noastre strategice, desigur că se vor prioritiza pe ei înșiși», a declarat Jennifer Parker, specialistă în securitate maritimă.

Pentagonul a decis pe 17 august să crească producția anuală de rachete Tomahawk de la aproximativ 60 la peste 1.000, printr-un contract de 22,9 miliarde de dolari, valabil șapte ani, acordat companiei Raytheon.

Australia are comandate aproximativ 220 de rachete Tomahawk fabricate în SUA. Programul său de achiziții pentru apărare se bazează în mare măsură pe armament american.

Guvernul a anunțat, de asemenea, pe 6 august, achiziția de rachete AIM-260 Joint Advanced Tactical Missiles în valoare de 736 de milioane de dolari. Este prima vânzare a acestor rachete în afara SUA. Washingtonul a aprobat vânzarea a până la 450 de rachete, iar finanțarea anunțată de Australia sugerează că prima comandă va fi de aproximativ 90 de rachete. Problema este că livrările nu sunt programate înainte de 2033.