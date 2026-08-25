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Țara care a interzis muzica creată cu IA din topuri în urma unui cover controversat pe o piesă a Madonnei

În urma unui scandal de proporții în care a fost implicat un cover pe piesa „Like a Prayer” a Madonnei, o țară a decis interzicerea pieselor create cu inteligența artificială din topurile muzicale. Noul cod va ajuta la „promovarea naturii umane a artei”.
Țara care a interzis muzica creată cu IA din topuri în urma unui cover controversat pe o piesă a Madonnei
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
25 aug. 2026, 10:07, Știri externe
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Începând cu această săptămână, toate lansările de piese din Australia trebuie să fie „în mare parte realizate de oameni” pentru a fi eligibile în topurile muzicale.

Conform BBC, Asociația Industriei Discografice din Australia (ARIA) a declarat că noul cod va ajuta la „promovarea naturii umane a artei”.

Măsurile, în urma unui cover controversat

Decizia vine în urma unei controverse legate de un cover al piesei „Like A Prayer” a Madonnei. Acesta a fost realizat de DJ-ul australian Josh Fawaz. Cover-ul a ajuns recent în fruntea clasamentului single-urilor dance ARIA și pe locul 2 în clasamentul general al țării.

Melodia a devenit un element de bază în playlist-urile posturilor de radio comerciale. Mai mult, a fost ascultată de peste 48 de milioane de ori doar pe o singură platformă dedicată muzicii.

DJ-ul a adăugat ulterior credite de inteligență artificială generativă la melodie, după o reacție negativă.

Muzica creată de IA „nu conține măiestre artistică umană”

ARIA a declarat că artiștii australieni concurează pentru atenție „pe cea mai aglomerată piață din istorie”. De asemenea, „nu este interesată să promoveze sau să celebreze succesul muzicii generate de inteligența artificială care nu conține măiestrie artistică umană”.

Conform noilor reguli, asistența inteligenței artificiale poate fi folosită în continuare. Însă, oamenii trebuie să scrie melodia și să interpreteze vocea principală și instrumentele principale.

Inteligența artificială poate fi folosită în continuare pentru masterizarea melodiilor, potrivit aceleiași surse.

Și Suedia a interzis o piesă cu IA din topuri

În mod similar, la începutul acestui an, o melodie a fost interzisă din topurile muzicale din Suedia pentru că a fost creată de inteligența artificială.

Luna trecută, Federația Internațională a Industriei Fonografice (IFPI) a declarat că ghidurile privind inteligența artificială vor fi implementate în America Latină, Orientul Mijlociu, Africa și Asia de Sud-Est, pentru a fi utilizate în topurile lor oficiale.

Tot în luna iulie, prim-ministrul australian Anthony Albanese a promis „cea mai puternică protecție posibilă” împotriva inteligenței artificiale pentru creatorii australieni.

El a promis că scriitorii și muzicienii vor putea alege dacă și cum vor fi folosite lucrările lor în instruirea în domeniul inteligenței artificiale. Acesta a adăugat că ar fi „furt” dacă artiștii ar pierde acest control și nu ar fi plătiți pentru utilizarea sa, mai arată sursa citată.

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