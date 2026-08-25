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„Incredibil de stupid”. Un tânăr pescar este primul britanic mort în timp ce lupta de partea rușilor. Cât timp a rezistat pe front

Un tânăr a devenit primul britanic mort pe front în timp ce lupta de partea rușilor. Un fost ministru britanic a comentat informația spunând că gestul de a alătură armatei ruse a fost „incredibil de stupid”. În Marea Britanie tânărul a fost pescar.
„Incredibil de stupid”. Un tânăr pescar este primul britanic mort în timp ce lupta de partea rușilor. Cât timp a rezistat pe front
Foto: Hepta / Mediafax Foto
Petru Mazilu
25 aug. 2026, 10:38, Știri externe
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Un tânăr din Marea Britanie a devenit primul cetățean britanic despre care se știe că a murit luptând pentru Rusia în Ucraina. Potrivit publicației The Sun, este vorba despre un pescar, în vârstă de 33 de ani, din Yorkshire. El a murit la puțin timp după ce s-a alăturat armatei ruse în urma unui atac ucrainean cu drone.

Tânărul a murit în iunie, dar informația a fost dezvăluită în această săptămână. Britanicul nu avea experiență militară și a rezistat pe front doar 10 săptămâni. El a fost atacat de o dronă în timp ce lupta în Lyman, pe linia extrem de disputată a frontului din regiunea Donețk.

De ce a lăsat pescuitul pentru război

Autoproclamat „băiat normal din clasa muncitoare”, britanicul s-a alăturat armatei lui Vladimir Putin în gest de mulțumire față de Rusia pentru sprijinul acordat grevei minerilor în anii 1980.

Un alt britanic aflat de partea rușilor a spus că Townsend „și-a sacrificat viața pentru cauza noastră”. Cei doi au susținut că luptă într-un „Război Sfânt” și au acuzat armata ucraineană că este „nazistă”.

Autoritățile avertizează: gest „incredibil de stupid” și ilegal

Fostul ministru al securității și deputat conservator Tom Tugendhat a declarat că îi pare „foarte rău pentru el și familia sa”, dar că gestul de a se alătura armatei ruse a fost „incredibil de stupid”. În plus, este o infracțiune, a subliniat politicianul.

„Este extrem de greșit și, fără îndoială, este o infracțiune pentru că te implici într-o armată care comite cele mai barbare crime de război pe care lumea le-a văzut în ultimele decenii”, a spus el.

Guvernul britanic a transmis că este la curent cu informațiile despre moartea tânărului și că este „în contact cu familia sa”. Autoritățile au avertizat că britanicii care se întorc în Marea Britanie după ce au luptat pentru ruși s-ar putea confrunta cu acuzații grave.

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