Iranul pregătește condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz | Ce vrea Teheran de la Statele Unite

Iranul este pregătit să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, însă numai după ce Statele Unite vor face pași concreți pentru îndeplinirea condițiilor stabilite de Teheran, a anunțat Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, citat de AlJazeera.

Declarația reprezintă una dintre cele mai importante evoluții diplomatice din ultimele zile ale războiului și vine după vizita premierului și ministrului de Externe al Qatarului la Teheran.

Oficialul qatariot a discutat cu liderii iranieni inclusiv despre viitorul strâmtorii și despre posibilitatea reluării dialogului dintre Iran și Statele Unite.

Iranul pregătește lista de condiții

Potrivit lui Rezaei, mediatorii internaționali au cerut Teheranului să își formuleze clar condițiile pentru redeschiderea strâmtorii.

Iranul lucrează acum la această listă, iar încheierea războiului din regiune se numără printre cerințe.

Teheranul a transmis însă că redeschiderea nu va avea loc automat. Statele Unite trebuie mai întâi să ia măsuri practice pentru a îndeplini condițiile iraniene.

Printre cerințele vehiculate anterior de Iran se numără ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene, despăgubiri și eliminarea sancțiunilor economice. Nu este clar deocamdată dacă Teheranul își va modifica aceste condiții astfel încât să poată fi acceptate de Washington.

Un posibil coridor maritim prin Strâmtoarea Ormuz

Rezaei a mai declarat că Iranul și Omanul au ajuns la un acord privind un posibil coridor pentru transportul maritim prin strâmtoare.

Potrivit planului, o parte a traseului s-ar afla în apele teritoriale ale Omanului, iar o altă parte în apele iraniene. Navele ar urma să utilizeze un canal central desemnat, dacă Statele Unite îndeplinesc condițiile Teheranului.

Detaliile unui asemenea mecanism sunt încă în negociere.

Găsirea unei formule pentru reluarea traficului comercial este urmărită cu atenție de comunitatea internațională, deoarece Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere pentru transportul energetic global.

Înaintea războiului, prin această zonă trecea aproximativ 20% din petrolul mondial.

SUA spun că strâmtoarea este deja sigură pentru navigație

Washingtonul transmite însă un mesaj diferit.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru Al Jazeera că Strâmtoarea Ormuz a fost deminată și este sigură pentru tranzit. Administrația americană susține în continuare că nu există negocieri cu Iranul în acest moment și nici discuții programate.

Comandantul Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, a afirmat, de asemenea, că forțele americane au eliminat minele marine amplasate anterior în rutele internaționale de navigație.

În ciuda acestor declarații, traficul maritim este în continuare mult sub nivelul de dinaintea războiului. Potrivit unor date maritime, numărul tranzitelor a crescut în ultima perioadă, dar transportul comercial funcționează încă în condiții de criză.

Iranul spune că deține „controlul decisiv” asupra strâmtorii

În paralel cu declarațiile diplomatice, Gardienii Revoluției Islamice au transmis că Iranul își păstrează „controlul decisiv” asupra Strâmtorii Ormuz.

IRGC a acuzat oficialii americani că prezintă în mod fals situația strâmtorii pentru a influența prețurile energiei.

Statele Unite spun că ruta internațională este deschisă și sigură, în timp ce Iranul condiționează revenirea la traficul normal de îndeplinirea unor cerințe politice și economice.

Qatarul încearcă să redeschidă negocierile

Vizita premierului Qatarului la Teheran face parte dintr-o intensificare a eforturilor diplomatice pentru reducerea tensiunilor.

Qatarul, Omanul și Pakistanul încearcă să găsească o cale prin care Iranul și Statele Unite să revină la negocieri și să ajungă la o înțelegere privind încetarea războiului și traficul prin Strâmtoarea Hormuz.

Premierul Qatarului a subliniat la Teheran importanța respectării libertății de navigație și a soluțiilor diplomatice.

Deocamdată, însă, Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă în mod normal.

Iranul spune că pregătește condițiile pentru acest lucru, dar mingea este, potrivit Teheranului, în terenul Statelor Unite.