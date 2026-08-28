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Un miros insuportabil și o descoperire macabră pe aeroport: cadavrul unui tânăr, găsit în compartimentul roții unui avion venit din Tokyo

O descoperire macabră a avut loc pe aeroportul internațional din Kuala Lumpur, unde angajații tehnici au găsit trupul neînsuflețit al unui tânăr ascuns în compartimentul roții unui avion care tocmai sosise din Tokyo. Poliția încearcă acum să afle cine era victima și cum a ajuns în acel loc.
Un miros insuportabil și o descoperire macabră pe aeroport: cadavrul unui tânăr, găsit în compartimentul roții unui avion venit din Tokyo
thestar.com.my
Luiza Moldovan
29 aug. 2026, 00:09, Știri externe
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Trupul unui tânăr neidentificat a fost găsit joi dimineață, 27 august, în compartimentul trenului de aterizare al unui avion ajuns la Terminalul 2 al Aeroportului Internațional Kuala Lumpur (KLIA2), în Malaezia.

Avionul venise din Tokyo și aterizase în jurul orei locale 6:30. Aproximativ 25 de minute mai târziu, personalul tehnic care verifica și deschidea compartimentul roții a observat un miros puternic și suspect.

Când au inspectat zona, angajații au făcut descoperirea teribilă.

Trupul era ascuns în zona roții avionului

Victima a fost găsită întinsă cu fața în jos, în partea dreaptă a compartimentului trenului de aterizare.

Poliția estimează că persoana avea între 17 și 25 de ani și era deja decedată de mai mult de 72 de ore.

Trupul se afla într-o stare avansată de descompunere.

Tânărul purta o bluză albă cu imaginea unui dragon pe spate și inscripția „Oakley” pe partea din față, blugi bleu, o curea maro din piele, șosete și pantofi sport negri.

Asupra victimei nu au fost găsite documente de identitate.

Polițiștii nu au identificat nici răni vizibile pe trup, însă acest lucru nu a permis stabilirea cauzei morții.

Cadavrul a fost transportat la Departamentul de Medicină Legală al Spitalului Serdang, unde urmează să fie efectuată autopsia.

Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei

Autoritățile au fost alertate în jurul orei 7:00, după ce centrul de control al operațiunilor aeroportului a primit informații despre descoperirea cadavrului.

La fața locului au fost trimiși specialiști criminaliști pentru a examina aeronava și rămășițele.

Poliția din districtul KLIA a clasificat deocamdată cazul drept o moarte subită și a cerut populației să nu lanseze speculații cu privire la circumstanțele incidentului.

Anchetatorii încearcă să stabilească în primul rând identitatea victimei, momentul în care aceasta a ajuns în compartimentul avionului și cauza exactă a decesului.

Cum ar fi putut ajunge cineva în compartimentul trenului de aterizare?

Deocamdată, autoritățile malaeziene nu au oferit o explicație privind modul în care victima a ajuns în interiorul aeronavei.

Compartimentele trenului de aterizare sunt însă extrem de periculoase pentru orice persoană care încearcă să călătorească ascuns într-un avion.

În timpul zborului, temperatura și nivelul oxigenului din această zonă pot deveni incompatibile cu supraviețuirea, iar riscul de a cădea din aeronavă este, de asemenea, extrem de mare.

În acest caz, faptul că poliția estimează că victima era decedată de peste 72 de ore ridică o serie de întrebări cu privire la momentul în care aceasta s-ar fi urcat în aeronava respectivă.

Deocamdată, însă, nu există informații oficiale care să stabilească dacă a fost vorba despre o persoană care încerca să călătorească clandestin sau despre o altă împrejurare.

Anchetă în desfășurare

Poliția continuă investigația, iar rezultatele autopsiei ar putea oferi primele indicii importante despre cauza morții.

Autoritățile malaeziene au făcut apel la persoanele care ar putea avea informații despre victimă să contacteze sediul poliției din districtul KLIA.

Până la identificarea tânărului și stabilirea circumstanțelor în care acesta a ajuns în compartimentul trenului de aterizare, cazul rămâne învăluit în mister.

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