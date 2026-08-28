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Cine mai este în siguranță lângă Xi Jinping? Căderea celui mai puternic general al Chinei

Cel mai puternic general al Chinei, considerat cândva unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Xi Jinping, a fost oficial îndepărtat din conducerea militară. Căderea lui Zhang Youxia, la șapte luni după ce a fost pus sub anchetă, este unul dintre cele mai spectaculoase episoade ale epurărilor care transformă Armata Populară de Eliberare.
Cine mai este în siguranță lângă Xi Jinping? Căderea celui mai puternic general al Chinei
SCMP
Luiza Moldovan
28 aug. 2026, 23:41, Știri externe
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Vineri, 28 august, Comitetul Permanent al Congresului Național al Poporului a oficializat îndepărtarea generalilor Zhang Youxia și Liu Zhenli din Comisia Militară Centrală de stat.

Zhang era vicepreședintele senior al organismului și cel mai înalt militar în uniformă din China, în timp ce Liu conducea Departamentul de Stat Major Întrunit.

Pentru Zhang, însă, povestea începe de mai demult, și anume în ianuarie, când Ministerul Apărării de la Beijing a anunțat că cei doi sunt anchetați pentru „încălcări grave ale disciplinei și legii”.

Mai pe chinezește, oficialul respectiv și-a încheiat cariera politică.

De data aceasta, însă, era vorba despre un om cu totul aparte.

Zhang Youxia nu era un general oarecare. Era omul pe care Xi Jinping îl păstrase lângă el chiar și după ce alți comandanți de rang înalt fuseseră îndepărtați.

Iar acum, el a căzut.

De la „fratele mai mare” al lui Xi la omul anchetat de partid

Zhang Youxia, în vârstă de 75 de ani, aparținea aceleiași generații de „prinți roșii” ca Xi Jinping: fii ai unor veterani ai revoluției comuniste chineze, crescuți în interiorul sistemului de partid.

Relația dintre cei doi era considerată neobișnuit de apropiată.

Zhang era cu câțiva ani mai în vârstă și avea experiență militară directă, inclusiv în războiul purtat de China împotriva Vietnamului în 1979.

Xi îl promovase în 2017 ca vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale și îl menținuse în funcție dincolo de vârsta obișnuită de pensionare. În 2022, Zhang a devenit și membru al Politburo.

Cu alte cuvinte, Xi nu îl trata ca pe un simplu executant.

Tocmai de aceea, căderea lui este atât de importantă.

„Serioase încălcări ale disciplinei și legii”. Ce vrea să spună poetul?

Formula oficială folosită de Beijing este una familiară.

În ultimii ani, ea a însoțit numeroase anchete împotriva unor oficiali militari și politici acuzați de corupție, abuz de putere sau alte încălcări disciplinare.

Dar în cazul lui Zhang, mesajele oficiale au mers mai departe.

Un comentariu publicat de presa Armatei Populare de Eliberare i-a acuzat pe Zhang și Liu că au afectat grav autoritatea președintelui și au subminat controlul Partidului Comunist asupra armatei.

Asta este mult mai important decât simpla acuzație de mită.

În sistemul chinez, loialitatea politică a armatei este o chestiune existențială pentru partid.

Iar Xi Jinping a repetat obsesiv în ultimii ani că Armata Populară de Eliberare trebuie să aparțină Partidului Comunist, nu unei instituții militare autonome.

De aici apare întrebarea care face cazul Zhang atât de interesant:

A fost vorba doar despre corupție sau despre o luptă pentru putere în interiorul armatei?

O acuzație explozivă: ar fi ajuns secrete nucleare la americani

În ianuarie, The Wall Street Journal a relatat, citând persoane familiarizate cu o informare la nivel înalt, că Zhang ar fi fost acuzat nu doar de corupție și construirea unor rețele de influență, ci și de transmiterea către Statele Unite a unor informații secrete privind programul nuclear chinez.

Este una dintre cele mai grave acuzații care puteau fi formulate împotriva unui general chinez.

Dar există o precizare esențială: această acuzație nu a fost confirmată public de autoritățile chineze prin prezentarea unor probe.

De aceea, ea trebuie privită ca o acuzație relatată de surse anonime, nu ca un fapt demonstrat.

Și există un motiv pentru care asemenea informații pot deveni extrem de utile politic.

Dacă un general este prezentat nu doar ca fiind corupt, ci și ca un potențial risc pentru securitatea națională, orice tentativă a aliaților săi de a-l apăra devine mult mai dificilă.

Armata lui Xi se golește de generali

Cazul Zhang nu este izolat.

În ultimii ani, epurările au lovit succesiv vârful Armatei Populare de Eliberare. Au fost vizați foști miniștri ai apărării, comandanți, membri ai Comisiei Militare Centrale și oficiali responsabili de industria militară.

Printre cei căzuți în dizgrație s-au numărat Li Shangfu, Miao Hua și He Weidong.

În 2025, campania anticorupție s-a intensificat, iar în octombrie au fost anunțate noi măsuri împotriva unor generali de rang înalt.

Acum, după eliminarea lui Zhang și Liu, Comisia Militară Centrală de stat, care avea inițial șapte membri, a rămas cu doar doi membri activi: Xi Jinping și Zhang Shengmin, responsabil de disciplina și combaterea corupției în armată.

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