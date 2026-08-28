Israelul lovește din nou în Gaza, iar Iranul amenință să riposteze | Ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu

Fragilul armistițiu din Gaza este pus din nou la încercare după ce lovituri israeliene au ucis cinci palestinieni în Fâșie și alți trei în Cisiordania, potrivit AP.

În paralel, războiul cu Iranul continuă să afecteze transporturile maritime din Golf, în timp ce Washingtonul își repoziționează diplomații în regiune, iar Teheranul încearcă să-și consolideze relațiile energetice cu Rusia.

Orientul Mijlociu traversează o nouă perioadă de tensiuni, în pofida eforturilor diplomatice de a menține armistițiul din Gaza și de a limita efectele războiului dintre Iran și Statele Unite.

În Gaza, loviturile israeliene au ucis vineri cinci persoane, potrivit oficialilor spitalelor locale. La periferia orașului Khan Younis, doi frați și o altă rudă au murit după ce o lovitură a vizat locuința familiei, au transmis reprezentanții Spitalului Nasser.

Alte două atacuri, în Gaza City, au provocat câte un deces, potrivit oficialilor sanitari de la Spitalul Shifa.

Armata israeliană a confirmat că a efectuat loviturile din Gaza, dar a precizat că nu avea informații despre atacul asupra locuinței din Khan Younis.

Cele cinci victime se adaugă bilanțului raportat de autoritățile sanitare palestiniene, care susțin că peste 1.300 de palestinieni au fost uciși în lovituri aeriene de la încheierea acordului de încetare a focului din octombrie.

Trei palestinieni, uciși într-un atac în Jenin

Violențele au continuat și în Cisiordania.

Armata israeliană a anunțat că a ucis trei palestinieni într-un atac aerian desfășurat vineri în orașul Jenin. Potrivit Israelului, unul dintre cei uciși, Qais Bitawi, era membru Hamas și era implicat în activități teroriste.

Ministerul palestinian al Sănătății a confirmat moartea celor trei persoane, iar Hamas a condamnat atacul, calificându-l drept o „crimă odioasă”.

Violențele din Cisiordania s-au intensificat în acest an. Potrivit datelor citate de autorități, cel puțin 87 de palestinieni au fost uciși în atacuri în 2026, în timp ce trei israelieni au fost uciși de palestinieni.

Iranul încearcă să-și întărească frontul intern

În Iran, liderul Mojtaba Khamenei a cerut vineri populației și clasei politice să evite orice acțiune care ar putea afecta unitatea națională.

Liderul iranian a avertizat că declarațiile sau deciziile care provoacă deznădejde ori reduc motivația populației pot afecta țara, chiar dacă beneficiază de un anumit sprijin.

Khamenei a criticat inclusiv ceea ce a numit diviziuni artificiale între „război și negocieri”, „consens și radicalism” sau „compromis și belicism”.

Mesajul vine într-un moment în care presiunea militară și economică asupra Iranului se combină cu dezbateri interne privind continuarea războiului sau revenirea la negocieri.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, la rândul său, că negocierile cu Statele Unite sunt necesare pentru restabilirea stabilității. El a susținut că nici Washingtonul, nici Teheranul nu își pot îndeplini toate obiectivele prin confruntare și a pledat pentru continuarea dialogului, cu condiția ca ambele părți să își respecte angajamentele.

Mii de marinari sunt blocați în Golful Persic

Războiul dintre Iran și Statele Unite are consecințe și asupra traficului maritim internațional.

Organizația Maritimă Internațională a anunțat că 19 navigatori au fost uciși, iar cel puțin 6.000 de marinari rămân blocați pe sute de nave care nu pot părăsi regiunea de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Au fost raportate cel puțin 70 de atacuri asupra navelor comerciale din Golful Persic.

Importanța regiunii este uriașă pentru economia mondială: înainte de izbucnirea războiului, aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale comercializate la nivel global tranzitau această zonă strategică.

Orice perturbare prelungită a traficului prin strâmtoarea Hormuz poate avea, prin urmare, efecte asupra prețurilor și aprovizionării energetice la nivel mondial.