Fritz, despre reforma ANI: „Vom transforma cele 30 de zile dintr-un abuz într-un festival”

„Legea anti-Timișoara a fost publicată în Monitorul Oficial. Ținta PSD+AUR cu această lege: să vă omoare speranța”, acuză Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook.

Legea a fost publicată încă de vineri seara în monitorul oficial încă de vineri seara, după ce a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

Acesta a venit și cu un mesaj de încurajare pentru timișorenii, dar și ceilalți cetățeni care îl susțin.

„Vom transforma aceste 30 de zile dintr-un abuz într-un festival al faptelor prin care am schimbat Timișoara. Pentru că asta îi sperie cel mai tare: că România se poate schimba prin muncă, seriozitate și fără furăciuni”, a scris Fritz.

Actualul lider USR a mai precizat că, și după pierderea funcției ce primar va rămâne tot timișorean.

„Și din ziua 31 – în care eu tot timișorean voi fi – continuăm. Eu voi fi tot aici. Cu voi. Înainte”, se arată în mesajul publicat de Fritz.

Fritz, în conflict de interese cu funcția de primar al Timișoarei

Potrivit verdictului Înaltei Curți de Casație și Justiție, bazat pe Raportul ANI, Dominic Fritz se află în incompatibilitate cu funcția de primar al Timișoarei, după ce, în a doua sa zi de mandat, a semnat un PUZ moștenit de la administrația Robu, care a fost realizat de un arhitect local. Acel arhitect local a împrumutat USR cu 25.000 de lei în campania electorală a lui Dominic Fritz.

PNL a decis să voteze reforma ANI, deși ea conține amendamentul propus de PSD, cu privire la faptul că oficialii care se află în incompatibilitate cu funcția sau în conflict de interese își pierd mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Reforma ANI stârnește controverse

Cu toate acestea, reforma ANI stârnește controverse la nivel european. Partidul Popular European (PPE) și grupul Renew Europe îi cer președintei Comisiei Europene să blocheze cei 770 de milioane de euro din fondurile PNRR destinate României, aferente jalonului PNRR.

Reprezentanții celor două grupuri invocă probleme legate de statul de drept, între care „scopul de a elimina un adversar politic”, dar și faptul că aplicarea retroactivă a prevederilor ar încălca legislația europeană, după cum au precizat reprezentanții celor două entități pentru POLITICO.