Emil Boc, decorat cu „Medalia Democrației”, cea mai înaltă distincție a Parlamentului Republicii Moldova

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a primit „Medalia Democrației”, cea mai înaltă distincție a Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul festivalului Zilele Ungheniului.

Recunoaștere pentru sprijinul acordat comunității de la Ungheni

Distincția i-a fost înmânată de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

„Am înmânat primarului Cluj-Napoca, Emil Boc, cea mai înaltă distincție a Parlamentului – „Medalia Democrației” – în semn de apreciere a prieteniei și sprijinului constant pe care îl oferă Ungheniului și Republicii Moldova”, a transmis pe Facebook, liderul de la Chișinău.

Potrivit președintelui Parlamentului de la Chișinău, sprijinul oferit de municipiul Cluj-Napoca a permis deja realizarea mai multor proiecte majore de infrastructură urbană la Ungheni, printre care renovarea a două parcuri municipale și modernizarea transportului public.

Parteneriatul dintre cele două orașe continuă prin lucrările de amenajare și modernizare, în premieră, a falezei lacului Delia.

„Sper să ne revedem împreună acasă, în Uniunea Europeană, să construim pentru tinerii noștri cât mai multe oportunități și să le dăm toate motivele să rămână acasă și să se întoarcă acasă ”, a transmis primarul Boc, prezent la eveniment.

Zece ani de colaborare și investiții de 17 milioane de lei

Încă din 2023, Emil Boc este și cetățean de onoare al municipiului Ungheni, titlu oferit pentru „contribuția impresionantă adusă la dezvoltarea municipiului Ungheni și la dezvoltarea unor relații cu adevărat de prietenie între Ungheni și Cluj-Napoca”.

Cluj Napoca și Ungheni s-au înfrățit în 2016 și în ultimii zece ani, Primăria Cluj-Napoca a alocat peste 17 milioane de lei pentru susținerea inițiativelor de dezvoltare urbană din Ungheni, potrivit datelor transmise de administrația locală de peste Prut, citate de publicația Agora.md.