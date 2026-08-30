Nicușor Dan a primit delegația Congresului SUA la Baza Mihail Kogălniceanu: „Consolidarea și extinderea prezenței economice și militare a SUA în România reprezintă o prioritate”

Președintele României i-a găzduit pe congresmenii americani, Mike Rogers și Eric Sorensen, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

„A fost o plăcere să mă întâlnesc cu congresmanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și cu congresmanul Eric Sorensen, membru al comisiei, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK), centrul prezenței militare americane în România și o dovadă concretă a cooperării noastre în domeniul apărării și securității”, a transmis Nicușor Dan, printr-un mesaj publicat pe X.

Extinderea Parteneriatului Strategic și a cooperării economice

Șeful statului a subliniat necesitatea consolidării descurajării și rezilienței colective și a afirmat că România este pregătită să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria apărare, prin creșterea angajamentelor și respectarea acestora.

It was a pleasure to meet Congressman @RepMikeRogersAL, Chairman of the House Armed Services Committee, and Congressman Eric Sorensen, member of the Committee, at Mihail Kogălniceanu Air Base (MK) — the hub of the US military presence in Romania and a tangible expression of our… pic.twitter.com/7BFc5zqEnY — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 30, 2026

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și extinderea Parteneriatului Strategic bilateral prin consolidarea cooperării în economie, industria de apărare, energie, infrastructură, minerale critice și tehnologii emergente.

„Consolidarea și extinderea prezenței economice și militare a SUA în România reprezintă o prioritate pentru parteneriatul nostru bilateral, pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru unitatea Alianței Transatlantice”, a conchis președintele.

Întâlniri la nivel guvernamental

În ultimele zile, reprezentanții Statelor Unite ale Americii, aflați în delegația în România, s-au întâlnit cu mai mulți demnitari ai statului român. Aceștia au fost găzduiți la Ministerului de Externe, de către Oana Țoiu, care a transmis că forul legislativ american are o poziție fermă pro-NATO în Europa.

Americanii s-au întâlnit și cu Alexandru Nazare, ministru interimar de Finanțe, care a subliniat că este o prioritate a României atragerea de investiții din SUA și extinderea colaborării economice.

Contextul redislocării trupelor SUA

Întâlnirea vine în contextul analize americane privind prezența militară în Europa. La finalul lunii octombrie 2025, Statele Unite ale Americii au Ministerul Apărării Naționale, cu privire la o retragerea a unor trupe staționate în România. Potrivit informării, aproximativ o mie de soldați americani aveau să rămână în în România.

La momentul respectiv, Comisiile pentru servicii armate ale Senatului și Camerei Reprezentanților au criticat dur decizia Pentagonului de retragere a trupelor americane din România.