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PES activists România critică AUR și USR și cere protejarea tinerilor și a românilor din diaspora

PES activists România a adoptat trei rezoluții privind viitorul României în Uniunea Europeană, sprijinul acordat tinerilor și persoanelor vulnerabile, precum și protejarea românilor din diaspora, a anunțat organizația duminică, la finalul Universității de Vară.
PES activists România critică AUR și USR și cere protejarea tinerilor și a românilor din diaspora
Iulian Moşneagu
30 aug. 2026, 14:41, Politic
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Rezoluțiile au fost adoptate în cadrul Adunării Generale a organizației și urmează să contribuie la dezbaterile și proiectele promovate de Partidul Social Democrat.

Un nou proiect european pentru următorii 20 de ani

Prima rezoluție vizează împlinirea, în 2027, a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. PES activists România susține că momentul trebuie folosit pentru lansarea unui nou proiect european de țară pentru următorii 20 de ani.

„La 20 de ani de la aderare, România trebuie să treacă la următoarea etapă a proiectului său european. Trebuie să celebrăm ceea ce am realizat, dar mai ales să stabilim unde vrem să fim peste încă 20 de ani”, a declarat Victor Negrescu, președinte-coordonator național al PES activists România.

Organizația propune ca dezbaterea să includă domenii precum educația, economia, competitivitatea, sănătatea, infrastructura, inovarea și influența României la nivel european.

Protejarea burselor sociale și a tinerilor

A doua rezoluție cere protejarea burselor sociale, a oportunităților pentru copii și tineri și a drepturilor persoanelor cu dizabilități.

PES activists România se declară împotriva măsurilor care reduc sprijinul pentru elevii vulnerabili sau limitează accesul la activități educaționale și susține că investițiile în educație și egalitate de șanse trebuie protejate chiar și în perioade de ajustări bugetare.

„O societate puternică nu își construiește viitorul tăind oportunitățile copiilor, tinerilor și persoanelor cu dizabilități”, a afirmat Victor Negrescu.

Critici la adresa AUR și USR

Cea de-a treia rezoluție se referă la românii din diaspora și la discursul extremist. Organizația condamnă asocierea cu formațiuni și lideri politici din alte state despre care susține că promovează mesaje xenofobe, discriminatorii sau ostile comunităților românești.

PES activists România critică AUR pentru relațiile cu astfel de formațiuni și susține că este „incompatibilă apărarea intereselor românilor cu legitimarea” unor partide și lideri care atacă românii din diaspora.

Organizația critică, de asemenea, AUR și USR pentru ceea ce descrie drept folosirea unor „sintagme fasciste” în discursul politic din România.

Victor Negrescu a declarat că o societate puternică „nu poate accepta ca românii din diaspora să fie atacați de extremiști care, paradoxal, sunt apoi prezentați drept parteneri politici în România, sau ca discursul care incită la ură să devină norma”.

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