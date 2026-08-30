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Siegfried Mureșan afirmă că în următoarele luni se va decide câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani: „Alegerea este simplă: fondurile europene pentru România sau guvern PSD”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat duminică faptul că următoarele trei luni vor fi decisive pentru stabilirea fondurilor europene pe care România le va primi în următorul buget multianual al Uniunii Europene.
Siegfried Mureșan afirmă că în următoarele luni se va decide câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani: „Alegerea este simplă: fondurile europene pentru România sau guvern PSD”
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
30 aug. 2026, 10:52, Politic
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„Următoarele trei luni sunt esențiale pentru a stabili câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani”, a scris Siegfried Mureșan, duminică, pe Facebook.

„Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, am obținut, în poziția Parlamentului, o creștere de aproximativ 6 miliarde de euro a alocărilor pentru România”, a adăugat europarlamentarul liberal.

Siegfried Mureșan spune că aceste fonduri trebuie apărate în negocierile din Consiliul Uniunii Europene.

„Acest nivel ridicat al fondurilor trebuie apărat în Consiliul UE de reprezentanții Guvernului României, în negocierile intense care urmează în toamna aceasta”, a subliniat acesta.

Mureșan critică PSD

Mureșan a criticat apoi Partidul Social Democrat, despre care afirmă că nu a arătat interes pentru negocierile privind viitorul buget european

„Până acum, nu am văzut niciun interes din partea PSD pentru acest subiect, reprezentanții săi fiind ocupați să blocheze fondurile europene pe care România le avea alocate prin PNRR”, a scris europarlamentarul.

El a spus că nu crede că un viitor guvern PSD ar putea apăra aceste fonduri.

„De aceea, nu cred că un viitor guvern PSD va fi capabil să apere aceste fonduri pentru România. Va eșua și, la fel ca în cazul PNRR și al Legii salarizării, va căuta vinovați în altă parte”, a afirmat Mureșan.

„Alegerea este simplă: fondurile europene pentru România sau guvern PSD”, a conchis eurodeputatul.

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