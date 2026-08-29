Petrișor Peiu, despre schimbarea de vot a membrilor AUR față de reforma ANI: „Nu am motivat suficient de clar”

„Colegii mei de la Camera Deputaților au votat împotriva acestui proiect de lege pentru că nu li s-a acceptat amendamentul reformulat în urma observațiilor CCR privind declarațiile de avere și fișele preluate de către ANI din acele declarații ale soțiilor și partenerilor sau partenerilor, soților, soțiilor, partenerilor, partenerilor de viață ale persoanelor care sunt de interes pentru această lege”, a declarat Peiu, în direct la Antena 3 CNN.

Acesta afirmă că membrii partidului nu au explicat suficient de clar motivul schimbării de vot.

„Deci faptul că noi nu am motivat suficient de clar și de ferm de ce anumite voturi au fost date într-un fel sau altul a stat la baza acestei neînțelegeri”, a declarat Petrișor Peiu.

Despre criticile referitoare la faptul că Petrișor Peiu ar trăda interesele partidului AUR și că îl „salvează pe Dominic Fritz”, acesta precizează că acuzațiile au fost făcute de „oameni din afara partidului, nu de către colegii din partid”.

Peiu a mai afirmat că „i s-a părut nedrept” să fie „acuzat” că este „sprijinitorul lui Dominic Fritz”.

„Să fiu eu sprijinitorul lui Dominic Fritz mi s-a părut o acuzație destul de nedreaptă pe care mi-au făcut-o unii colegi de presă ai dumneavoastră”, a declarat Peiu.