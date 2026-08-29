Prima pagină » Politic » Petrișor Peiu, despre schimbarea de vot a membrilor AUR față de reforma ANI: „Nu am motivat suficient de clar”

Petrișor Peiu, despre schimbarea de vot a membrilor AUR față de reforma ANI: „Nu am motivat suficient de clar”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a motivat schimbarea de vot a membrilor AUR, afirmând că în Camera Deputaților parlamentarii AUR au decis să voteze împotriva reformei ANI pentru că nu li s-a acceptat amendamentul reformulat după observațiile de la CCR.
Petrișor Peiu, despre schimbarea de vot a membrilor AUR față de reforma ANI: „Nu am motivat suficient de clar”
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
29 aug. 2026, 22:33, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Colegii mei de la Camera Deputaților au votat împotriva acestui proiect de lege pentru că nu li s-a acceptat amendamentul reformulat în urma observațiilor CCR privind declarațiile de avere și fișele preluate de către ANI din acele declarații ale soțiilor și partenerilor sau partenerilor, soților, soțiilor, partenerilor, partenerilor de viață ale persoanelor care sunt de interes pentru această lege”, a declarat Peiu, în direct la Antena 3 CNN.

Acesta afirmă că membrii partidului nu au explicat suficient de clar motivul schimbării de vot.

„Deci faptul că noi nu am motivat suficient de clar și de ferm de ce anumite voturi au fost date într-un fel sau altul a stat la baza acestei neînțelegeri”, a declarat Petrișor Peiu.

Despre criticile referitoare la faptul că Petrișor Peiu ar trăda interesele partidului AUR și că îl „salvează pe Dominic Fritz”, acesta precizează că acuzațiile au fost făcute de „oameni din afara partidului, nu de către colegii din partid”.

Peiu a mai afirmat că „i s-a părut nedrept” să fie „acuzat” că este „sprijinitorul lui Dominic Fritz”.

„Să fiu eu sprijinitorul lui Dominic Fritz mi s-a părut o acuzație destul de nedreaptă pe care mi-au făcut-o unii colegi de presă ai dumneavoastră”, a declarat Peiu.

Recomandarea video

AUR are ca prioritate adoptarea legii de intimidare a donatorilor ONG-urilor în sesiunea parlamentară care începe la 1 septembrie
G4Media
Milioane de oameni au văzut imaginile live și nu au crezut că sunt reale » Cât de aproape au trecut două avioane de un stadion plin
GSP.ro
FOTO VIDEO „Armada AUR” a luat cu asalt Cazanele Dunării înaintea Consiliului Național de Conducere al formațiunii. Șefii partidului au mers într-o croazieră pe Dunăre
Gandul
A cerut test ADN, dar Patriarhul Daniel i-ar fi dat o casă! Unde a dispărut femeia care spunea că îi este fiică
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Ucraineanul recrutat de ruși care pregătea un atentat la București, căutat și în Germania: A ascuns arme de foc și muniție la periferia Berlinului
Libertatea
Primesc și pensionarii din România a 13-a pensie? De la ce dată s-ar putea întâmpla
CSID
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia