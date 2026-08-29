AUR exclude posibile negocieri cu alte partide și amenință cu boicotul consultărilor. Petrișor Peiu: „Nu avem discuții nici cu PNL, nici cu PSD. Nu știu dacă are sens să participăm la consultări”

Petrișor Peiu a criticat scenariul unor negocieri informale înainte rundelor oficiale de la Palatul Cotroceni, susținând că partidul nu va lua parte la întâlniri pur formale.

„Dacă domnia sa va face niște consultări informale, în care va pune bazele unui guvern și după aia va face consultări formale, doar ca să se pozeze la televizor dând mâna cu diverși oameni, nu știu dacă are sens ca noi să participăm la acele consultări și probabil nu vom participa”, a declarat Petrișor Peiu, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Fără discuții pentru o majoritate cu PSD sau PNL

Senatorul AUR a respins categoric existența oricăror negocieri pentru o viitoare guvernare.

„Nu avem discuții formale pentru crearea unei majorități, nici cu PSD, nici cu PNL. Nu există discuții informale pentru un astfel de subiect. Adică dacă beau o cafea cu, mai știu eu cine, de la PSD sau PNL, nu înseamnă ceva”, a continuat Peiu.

Despre relația cu Partidul Social Democrat, liderul AUR spus a că votul comun la moțiunea de cenzură nu a reprezentat o alianță politică și a evidențiat pozițiile lui Sorin Grindeanu.

„Procedura moțiunii de cenzură și a demiterii unui guvern nu implică responsabilități privind înlocuirea guvernului demis. PSD-ul, probabil influențat de Nicușor Dan, a exclus orice colaborare cu noi pentru formarea guvernului. Dacă PSD-ul, primul lucru pe care l-a spus după întâlnirea cu Nicușor Dan a fost că excludem un guvern cu AUR”, a conchis senatorul.

Contextul crizei politice prelungite

Încă de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, România trece printr-o criză politică.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament.

După eșecul propunerii Veștea, Partidul Social Democrat l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au propus pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan. Cu toate acestea, Nicușor Dan a refuzat să facă o desemnare, susținând că niciun nume nu poate strânge o majoritate.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că după 1 septembrie va relua procesul negocierilor pentru formarae unui Guvern. Liderul de la Cotroceni a delcarat în repetate rânduri că nu ar vrea ca partidul condus de George Simion să facă parte din viitorul Executiv.