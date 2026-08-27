Von der Leyen cere un buget UE mai mare pentru „independența” Europei. Germania cere reduceri de sute de miliarde de euro

Următorul buget pe șapte ani al Uniunii Europene trebuie să contribuie la reducerea dependenței blocului de puterile străine, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit POLITICO.

Declarația președintei în contextul în care șase state membre, în frunte cu Germania, cer reducerea cu sute de miliarde de euro a bugetului propus de Comisie.

Apelul acesteia pentru un program de investiții are loc în condițiile în care Uniunea Europeană încearcă să își reducă dependența de lanțurile de aprovizionare și materiile prime critice din China, de tehnologia americană și de combustibilii fosili importați.

„Următorul buget va fi brațul financiar al independenței noastre”, a declarat joi Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut la Paris în fața grupului de presiune al mediului de afaceri francez MEDEF.

Ce buget a propus Comisia Europeană

Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2 trilioane de euro pentru următorii șapte ani.

Germania și alte cinci state, Austria, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos și Suedia, cer însă reduceri de câteva sute de miliarde de euro. Dar reacția lor este contra-atacată de Italia și Spania, care conduc un grup de țări ce susține un buget mai mare.

Dimensiunea bugetului va avea o influență asupra fondurilor pe care Uniunea Europeană le poate aloca agendei economice promovate de von der Leyen, inclusiv investițiilor în industrii strategice, energie și inteligență artificială.

Președinta Comisiei a prezentat și fondurile pe care instituția de la Bruxelles dorește să le aloce pentru cercetare, inovare, alături de dezvoltarea industriilor strategice.

„Cu peste 450 de miliarde de euro din Fondul european pentru competitivitate și din programul Orizont Europa, vom sprijini întregul lanț – de la cercetare la inovare, de la laboratoare la întreprinderi și de la prototipurile inițiale la producția industrială”, a declarat von der Leyen/

Aceasta a mai declarat că „Europa nu își poate stabili noi ambiții fără a asigura mijloacele necesare pentru finanțarea acestora”.

Merz se opune creșterii bugetului european

Propunerea privind bugetul a fost contestată aspru de cancelarul german Friedrich Merz și de aliații săi, care spun că o creștere atât de mare este greu de susținut în condițiile în care guvernele sunt nevoite să reducă propriile cheltuieli.

„Propunerile actuale prevăd o creștere de până la 60%. Într-o perioadă de consolidare bugetară în toate statele membre, acest lucru este pur și simplu imposibil de suportat. Propunerile trebuie reduse cu câteva sute de miliarde. Iar aceste reduceri vor trebui să vizeze toate domeniile.”, a declarat Friedrich Merz într-o declarație comună cu cele cinci state, joi seara.