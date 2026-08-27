Două persoane au fost împușcate mortal la un liceu din apropierea Berlinului

Două persoane au fost ucise într-un liceu din apropierea Berlinului, a relatat presa regională joi, 27 august, iar poliția a anunțat pe rețeaua de socializare X că a arestat un suspect, potrivit Le Figaro.

Potrivit postului public de televiziune RBB și ziarului regional MAZ, în statul estic Brandenburg, un bărbat în vârstă de 19 ani și-ar fi ucis fosta iubită de 18 ani. Un bărbat în vârstă de 30 de ani ar fi fost ucis în timp ce încerca să-l oprească pe făptaș.

O amplă operațiune a poliției este în curs de desfășurare. Poliția investighează incidentul ca pe un caz de omor, după cum a confirmat pentru postul de televiziune rbb un purtător de cuvânt al Direcției de Poliție din Brandenburgul de Est.

Potrivit poliției, nu există indicii ale unui atac planificat. Un bărbat a fost arestat, a confirmat un purtător de cuvânt al poliției pentru rbb.

Poliția a alertat, de asemenea, publicul cu privire la operațiunea în desfășurare prin intermediul canalelor lor de avertizare și informare. Zona este izolată.

Inițial nu a fost clar dacă exista vreun pericol suplimentar pentru elevi sau alte persoane.