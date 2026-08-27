Prima pagină » Știri externe » Două persoane au fost împușcate mortal la un liceu din apropierea Berlinului

Două persoane au fost împușcate mortal la un liceu din apropierea Berlinului

Un tânăr în vârstă de 19 ani și-ar fi ucis fosta iubită în vârstă de 18 ani. Un bărbat în vârstă de 30 de ani ar fi fost ucis în timp ce încerca să-l oprească pe făptaș. Atacul a avut loc în apropierea Berlinului.
Două persoane au fost împușcate mortal la un liceu din apropierea Berlinului
Foto Pixabay
Laurențiu Marinov
27 aug. 2026, 17:56, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Două persoane au fost ucise într-un liceu din apropierea Berlinului, a relatat presa regională joi, 27 august, iar poliția  a anunțat pe rețeaua de socializare X că a arestat un suspect, potrivit Le Figaro.

Potrivit postului public de televiziune RBB și ziarului regional MAZ, în statul estic Brandenburg, un bărbat în vârstă de 19 ani și-ar fi ucis fosta iubită de 18 ani. Un bărbat în vârstă de 30 de ani ar fi fost ucis în timp ce încerca să-l oprească pe făptaș.

O amplă operațiune a poliției este în curs de desfășurare. Poliția investighează incidentul ca pe un caz de omor, după cum a confirmat pentru postul de televiziune rbb un purtător de cuvânt al Direcției de Poliție din Brandenburgul de Est.

Potrivit poliției, nu există indicii ale unui atac planificat. Un bărbat a fost arestat, a confirmat un purtător de cuvânt al poliției pentru rbb.

Poliția a alertat, de asemenea, publicul cu privire la operațiunea în desfășurare prin intermediul canalelor lor de avertizare și informare. Zona este izolată.

Inițial nu a fost clar dacă exista vreun pericol suplimentar pentru elevi sau alte persoane.

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia