Spania înăsprește regulile privind migrația după criza din Ceuta | Procedurile de azil, reduse de la ani la 12 săptămâni

Spania își înăsprește procedurile privind migrația și azilul după criza din Ceuta, unde până la 80.000 de migranți au sosit la sfârșitul lunii iulie, potrivit Euractiv.

Madridul pregătește o reformă prin care procedurile de azil ar urma să fie accelerate drastic, iar migranții fără acte ar putea intra mai rapid în proceduri de returnare.

Reforma urmărește alinierea legislației spaniole la Pactul european privind migrația și azilul, adoptat în 2024 și intrat în vigoare la 12 iunie.

Una dintre cele mai grave crize migratorii cu care Spania s-a confruntat

Guvernul de la Madrid susține că noile reguli vor reduce birocrația, dar vor păstra protecția drepturilor persoanelor care solicită protecție internațională.

Criza din Ceuta a pus însă o presiune suplimentară asupra autorităților spaniole.

Până la 80.000 de migranți au ajuns în enclava nord-africană la sfârșitul lunii iulie.

Ceuta are aproximativ 84.000 de locuitori, astfel că amploarea sosirilor a generat una dintre cele mai grave crize migratorii cu care Spania s-a confruntat în ultimii ani.

Ministrul Justiției, Félix Bolaños, a declarat în Parlament că prioritatea Madridului este „localizarea, asistența și începerea proceselor de repatriere, reîntregire a familiei sau azil pentru migranții care rămân în Ceuta”.

Procedurile de azil ar putea dura doar 12 săptămâni

Una dintre cele mai importante schimbări propuse de guvernul spaniol vizează durata procedurilor de azil.

Potrivit magistratului Fernando Portillo, procedurile durează în prezent, în mod obișnuit, între doi și trei ani. În cadrul noului sistem, cererile ar trebui soluționate în maximum 12 săptămâni.

Pe durata analizării cererii, orice procedură de deportare ar fi suspendată.

Dacă solicitarea este respinsă, procedurile de returnare ar începe imediat, cu excepția situațiilor în care decizia este contestată în instanță.

„În esență, reforma simplifică procedurile birocratice”, a declarat Fernando Portillo, magistrat în Melilla.

Un nou „triaj” pentru migranții care intră în Spania

Reforma propusă introduce un proces obligatoriu de verificare și înregistrare pentru persoanele care sosesc fără autorizație, pentru solicitanții de azil și pentru migranții salvați.

Această etapă preliminară, descrisă drept „triaj”, trebuie finalizată în maximum 72 de ore și va avea loc înaintea procedurilor standard de imigrare sau azil.

Ministrul de Interne Fernando Grande-Marlaska spune că reforma urmărește creșterea eficienței sistemului, „protejând în același timp drepturile omului” ale persoanelor care solicită protecție internațională.

Reguli speciale pentru Ceuta și Melilla

Noile prevederi ar urma să aibă un impact important în Ceuta și Melilla, cele două enclave spaniole din Africa de Nord.

Solicitanții de azil din aceste teritorii nu ar mai putea călători în Spania continentală pe durata procesării cererilor.

Ei ar rămâne în centre desemnate până la pronunțarea unei decizii.

Potrivit lui Portillo, unul dintre obiectivele reformei este și prevenirea folosirii abuzive a sistemului de azil.

„Scopul general este, de asemenea, de a preveni abuzul fraudulos al sistemului de azil, în care persoane care erau de fapt migranți economici – care nu îndeplineau condițiile pentru acest statut – solicitau azil pentru a rămâne”, a declarat magistratul.

144.000 de cereri de azil într-un singur an

Presiunea asupra sistemului spaniol este semnificativă. Spania a primit anul trecut aproximativ 144.000 de cereri de azil.

În cadrul noului sistem, cererile depuse de cetățeni ai unor state considerate sigure, printre care Marocul, ar putea beneficia de proceduri accelerate.

Măsura este relevantă în special pentru criza din Ceuta.

Majoritatea migranților care au ajuns acolo în iulie erau cetățeni marocani.

Printre cei sosiți s-au aflat cel puțin 2.000 de minori, ale căror cazuri beneficiază de garanții juridice separate.

Presiuni europene asupra Madridului

Schimbarea de politică vine și după reacții dure din alte state membre ale Uniunii Europene.

Italia și Finlanda au cerut închiderea spațiului Schengen cu Spania, iar Roma a reintrodus controalele la frontieră.

Criza din Ceuta a provocat, de asemenea, critici la adresa premierului Pedro Sánchez și a politicilor sale anterioare în domeniul migrației.

Reforma este încă în fazele legislative incipiente.

Aprobarea și implementarea completă ar putea dura câteva luni și s-ar putea prelungi chiar după alegerile generale din Spania, programate pentru vara anului 2027.

Unele prevederi ale Pactului european privind migrația și azilul se aplică însă direct în Spania, fără să fie necesară transpunerea lor în legislația națională. Din acest motiv, anumite schimbări ar putea intra în vigoare mai devreme.