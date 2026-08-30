Rezultatele surprinzătoare ale unui sondaj CURS. Ce partid ar câștiga dacă s-ar organiza alegeri în Capitală?

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.069 de respondenți, adulți, dar și tineri cu vârsta de peste 18 ani.

Potrivit sondajului, cei mai mulți dintre aceștia au o percepție negativă asupra direcției țării, diferența dintre evaluările pozitive și cele negative fiind semnificativă, potrivit comunicatului publicat, duminică, de CURS.

Bucureștenii sunt nemulțumiți și de cum evoluează lucrurile în Capitală. 63% dintre aceștia consideră că Bucureștiul se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 25% apreciază că direcția este una bună.

Deși majoritatea bucureștenilor sunt nemulțumiți de direcția în care evoluează orașul, percepția asupra Bucureștiului este mai puțin negativă decât cea asupra României, afirmă CURS.

Traficul și aglomerația sunt sunt indicate de 33% dintre cetățenii capitalei ce au răspuns sondajului, fiind principalele probleme care ar trebui rezolvate cu prioritate de Primăria Generală.

A doua cea mai mare problemă indicată de cetățeni este starea străzilor și a drumurilor, care a fost menționată de 19% dintre bucureșteni, urmată de problema parcărilor, cu 11%.

Impozitele și taxele sunt considerate principala problemă de 8% dintre cetățeni, nivelul de trai de 7%, iar curățenia și salubritatea, respectiv spitalele, sănătatea și medicamentele, sunt menționate de câte 6%.

Potrivit sondajului, problemele legate de circulație și infrastructura rutieră continuă să ocupe primul plan în preocupările bucureștenilor. Traficul, starea drumurilor și parcările cumulează o parte importantă a răspunsurilor, ceea ce arată că mobilitatea urbană rămâne principala zonă în care locuitorii Capitalei așteaptă soluții din partea administrației.

PSD ar fi pe primul loc dacă s-ar organiza alegeri locale

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD ar obține 22% din voturi, fiind urmat la o diferență de un punct procentual de PNL, cu 21%. AUR este creditat cu 20%, iar USR cu 18%.

Potrivit CURS, diferențe de procente de vot dintre cele patru partide sunt mici. Niciun partid nu reușește să se desprindă clar în preferințele bucureștenilor.

În afara celor patru partide, SENS este creditat cu 6%, PNRR-Piedone cu 5%, SOS România cu 4%, iar ACT cu 2%. Rezultatele indică un peisaj electoral în care voturile cetățenilor sunt împărțite pentru mai multe partide, dar în care și formațiunile mici reușesc să strângă o parte importantă a opțiunilor de vot.