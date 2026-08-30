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Angela Merkel, avertisment înaintea alegerilor din Saxonia-Anhalt: „Trebuie să luptăm pentru democrație”

Cu o săptămână înaintea alegerilor din landul Saxonia-Anhalt, fosta cancelară a Germaniei Angela Merkel i-a îndemnat pe oameni să apere democrația.
Angela Merkel, avertisment înaintea alegerilor din Saxonia-Anhalt: „Trebuie să luptăm pentru democrație”
Iulian Moşneagu
30 aug. 2026, 08:34, Știri externe
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„Cred că acum, din nou, lucru pe care nu a trebuit să-l facem timp de multe decenii, trebuie să luptăm cu adevărat pentru această democrație, pur și simplu să o apărăm, să fim puțin curajoși, să ne susținem convingerile și să spunem că acesta este un mod minunat de a trăi”, a declarat Merkel, sâmbătă, la un eveniment organizat la Berlin, potrivit agenției dpa.

Fosta cancelară a subliniat că majoritatea germanilor nu votează pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Ea a arătat că AfD este foarte puternic în landurile din fosta Germanie de Est, dar că partidul a câștigat teren și în vestul țării.

„A devenit un fenomen la nivelul întregii Germanii”, a spus Merkel. Ea a amintit că AfD a obținut rezultate mai bune și la alegerile regionale din Baden-Württemberg și Renania-Palatinat.

Vorbind despre campania electorală din Saxonia-Anhalt, Merkel a spus că AfD a reușit, într-o anumită măsură, „să domine toate discuțiile noastre de dimineața până seara”.

În acest fel, a adăugat ea, alegătorii ajung să nu mai știe ce propun de fapt celelalte partide.

Alegerile pentru parlamentul landului Saxonia-Anhalt vor avea loc pe 6 septembrie. AfD conduce detașat în sondaje și ar putea ajunge pentru prima dată la putere într-un land german.

Potrivit celui mai recent sondaj, realizat de Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF, AfD este cotată cu 40% din voturi în Saxonia-Anhalt, urmată la mare distanță de CDU, cu 23%. Die Linke ar obține 13%, SPD 9%, iar Verzii 6%. FDP și BSW sunt cotate cu câte 3%, sub pragul electoral de 5%.

Angela Merkel a condus Germania timp de 16 ani, între 2005 și 2021. Membră a Uniunii Creștin-Democrate (CDU), ea s-a aflat la conducerea a patru guverne consecutive și a fost prima femeie care a ocupat funcția de cancelar al Germaniei.

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