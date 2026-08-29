Politico: Germania se pregătește să acuze Rusia pentru incidentul cu dronă de la Leipzig. Merz va anunța sancțiuni „ample”, în timp ce tensiunile cu Moscova cresc

Planul guvernului german ar urma să includă măsuri directe împotriva unor entități rusești. În paralel, Uniunea Europeană pregătește la Bruxelles un nou pachet dur de sancțiuni, au declarat pentru Politico și Welt am Sonntag trei oficiali familiarizați cu situația, sub protecția anonimatului.

Germania își înăsprește poziția față de Rusia

Anunțul este programat pentru începutul săptămânii viitoare, în același timp cu reuniunea miniștrilor de Externe ai UE care va avea loc marți în Irlanda, dar ar putea fi făcut și mai devreme, în funcție de decizia lui Merz, au spus doi dintre oficiali.

Unul dintre oficiali a declarat că, după incidentul cu drona de la Leipzig, nu mai este suficientă expulzarea unor diplomați ruși sau închiderea Casei Ruse din Berlin. Ar fi necesare măsuri mai dure, precum sancțiuni mai severe sau chiar livrări mai mari de armament către Ucraina. Cei trei oficiali au refuzat să ofere detalii despre măsurile exacte pe care Merz intenționează să le anunțe.

Nu este clar dacă Berlinul intenționează să atribuie tentativa de atac unor persoane sau entități din Rusia ori direct guvernului de la Moscova. Germania se pregătește însă pentru o reacție dură, oficialii afirmând că Berlinul trebuie să se aștepte la represalii din partea Moscovei.

Măsurile pregătite de Germania vin într-un moment de tensiuni ridicate cu Rusia, după o serie de incidente produse pe teritoriul european, descrise de oficiali de rang înalt drept parte a unui „război hibrid”. Marți, directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită surpriză la Moscova, unde a avertizat guvernul rus să nu escaladeze tensiunile cu NATO.

Momentul ales pentru anunțul lui Friedrich Merz este însă sensibil și din punct de vedere politic intern. Duminica viitoare vor avea loc alegeri în landul Saxonia-Anhalt, urmate, două săptămâni mai târziu, de scrutinuri în Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Berlin. În Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Occidentală, formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), cunoscută pentru pozițiile sale favorabile Rusiei, conduce în sondaje.

Atacul cu dronă de la Leipzig

Merz anunțase încă de marți că incidentul de la Leipzig va avea consecințe grave, fără să spună însă cine s-ar afla în spatele acestuia.

Mai multe indicii duc spre Rusia în cazul atacului dejucat de pe Aeroportul Leipzig/Halle. Potrivit unei investigații realizate de mai multe publicații germane, drona încărcată cu explozibili urma să lovească un avion cargo ucrainean Antonov, folosit inclusiv pentru transportul de echipamente militare.

The Wall Street Journal a relatat că evaluările serviciilor americane de informații au stabilit o legătură directă între Rusia și dronă.

Deocamdată, nu este clar ce informații noi au determinat autoritățile din Germania să considere Rusia direct responsabilă. Pentru o acuzație oficială este nevoie de dovezi solide, iar autoritățile germane au evitat în trecut astfel de concluzii.

Doi oficiali au descris schimbarea de poziție drept o „Zeitenwende 2.0”, cu referire la schimbarea majoră a politicii de apărare anunțată de fostul cancelar Olaf Scholz după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Descoperirea unui depozit de arme în apropiere de Berlin a contribuit, de asemenea, la schimbarea de atitudine a Germaniei.

UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei

În ultimele săptămâni, în mai multe state membre NATO s-au produs incidente de securitate. În România, o dronă marină încărcată cu explozibil a fost descoperită la câteva sute de metri de proiectul de gaze Neptun Deep din Marea Neagră și neutralizată de forțele aeriene române. Președintele Nicușor Dan a acuzat Rusia pentru incident.

În acest context, Uniunea Europeană pregătește un nou pachet amplu de sancțiuni împotriva Rusiei.

Pachetul ar urma să fie discutat la reuniunea informală a miniștrilor de Externe ai UE, programată marți și miercuri la Wicklow, în Irlanda, afirmă surse citate de Politico.