Alertă roșie în Olanda: Pastile cu chipul lui Donald Trump pot fi mortale: „Nu luați această pastilă sub nicio formă”

Institutul Trimbos din Utrecht a anunțat vineri, 28 august, că mai multe astfel de pastile au fost predate în ultima săptămână la centrele de testare a drogurilor din Olanda. Un comprimat similar a fost analizat recent și de Institutul Olandez de Criminalistică.

Pastilele au fost produse în mai multe combinații de culori și sunt ușor de recunoscut: pe una dintre fețe apare portretul lui Donald Trump, iar pe verso sunt inscripționate „NL” și „Trump”.

„Nu utilizați această pastilă sub nicio formă”, este avertismentul transmis de specialiștii olandezi.

De ce sunt considerate extrem de periculoase

Testele au arătat că pastilele conțin o cantitate foarte mare de PMMA, para-metoximetamfetamină, o substanță cu efecte asemănătoare MDMA, principalul ingredient psihoactiv asociat cu ecstasy.

Problema este că efectele PMMA apar mai târziu, iar efectul stimulant poate fi mai puțin evident. O persoană poate crede astfel că pastila „nu funcționează” și poate lua o doză suplimentară, ceea ce crește puternic riscul de supradozaj.

La câteva ore după ingerare pot apărea greață, accelerarea ritmului cardiac, convulsii și o creștere extremă a temperaturii corpului. Institutul Trimbos avertizează că supraîncălzirea poate avea consecințe fatale.

Persoanele care au ingerat o asemenea pastilă și prezintă simptome severe trebuie să solicite imediat ajutor medical.

Până în acest moment, autoritățile nu au raportat decese sau cazuri grave confirmate provocate de pastilele care au declanșat actuala alertă, a declarat pentru Associated Press purtătoarea de cuvânt a institutului, Anniek Groothuis.

Ecstasy este unul dintre cele mai consumate droguri recreaționale din Olanda

Producerea, comercializarea și deținerea ecstasy sunt ilegale în Olanda, însă drogul continuă să fie foarte popular în special în viața de noapte și la festivalurile de muzică.

Un raport publicat în 2024 de o comisie de stat olandeză arată că aproximativ 550.000 de persoane au consumat MDMA cel puțin o dată în 2022, echivalentul a 3,9% din populația adultă a țării. Numărul era în creștere după reluarea vieții de noapte odată cu încheierea restricțiilor din perioada pandemiei.

Sistemul olandez DIMS dispune de o rețea națională de centre în care consumatorii pot preda substanțele pentru a fi analizate. Atunci când este identificat un pericol major pentru sănătatea publică, autoritățile pot declanșa procedura „Red Alert”.

Nu este prima dată când apar pastile de ecstasy cu Donald Trump

Chipul lui Donald Trump a mai fost folosit pentru pastile de ecstasy.

În august 2017, poliția germană a confiscat aproximativ 5.000 de comprimate portocalii în forma capului lui Trump, în timpul unui control rutier în apropiere de Osnabrück. Pastilele aveau atunci o valoare de piață estimată la aproximativ 39.000 de euro.

Comprimatele erau promovate la acea vreme online printr-un joc de cuvinte inspirat din celebrul slogan electoral al lui Trump: „Trump makes partying great again”.