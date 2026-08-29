Fisură în AfD pe două teme majore. Aripa de tineret respinge ieșirea Germaniei din zona euro și Schengen

„Nu vrem ca Germania să iasă din zona euro, ci să fie rezolvate problemele structurale existente ale sistemului euro”, a declarat Jean-Pascal Hohm, liderul organizației de tineret Generation Deutschland (GD), pentru ziarul Bild.

GD urmează să își stabilească oficial poziția sâmbătă, la congresul federal organizat la Magdeburg.

Un proiect de declarație arată că moneda euro a consolidat piața unică europeană, dar are „probleme structurale” și propune reforme pentru creșterea stabilității, fără a renunța la unitatea economică a Europei.

Alice Weidel vrea ca Germania să părăsească zona euro și Schengen

AfD, fondat în 2013 ca partid eurosceptic, a cerut în programul electoral din 2025 ieșirea Germaniei din sistemul euro și revenirea la o monedă națională.

Poziția a fost reafirmată recent de co-lidera AfD, Alice Weidel, care a declarat că partidul va încerca să scoată Germania atât din zona euro, cât și din spațiul Schengen dacă va ajunge la guvernare. Weidel a susținut că Germania „o ducea mult mai bine înainte de introducerea monedei euro” și că moneda comună a afectat economia țării și averea gospodăriilor.

Hohm, care face parte și din conducerea federală a AfD, are o poziție diferită de cea a liderului partidului, Alice Weidel, și în privința Schengen. În timp ce Weidel a cerut retragerea Germaniei din spațiul european de liberă circulație, Hohm susține că țara ar trebui să rămână în Schengen.

Generation Deutschland a fost înființată anul trecut ca noua organizație de tineret a AfD, după ce partidul a desființat fosta aripă de tineret, Junge Alternative (JA).

Doi lideri politici germani cer interzicerea unor filiale AfD

În același timp, presiunile politice asupra AfD cresc în Germania.

Doi lideri politici germani au cerut vineri interzicerea filialelor AfD considerate „etno-naționaliste”, cu o săptămână înaintea alegerilor din Saxonia-Anhalt, unde partidul de extremă dreapta ar putea ajunge pentru prima dată la putere într-un land.

Într-un articol comun publicat în ediția de duminică a Frankfurter Allgemeine Zeitung, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, membru al Partidului Social-Democrat (SPD), și Cem Özdemir, premierul landului Baden-Württemberg și membru al Verzilor, au cerut declanșarea procedurilor pentru interzicerea AfD în patru landuri din estul Germaniei.

„Pe baza convingerilor noastre personale, cerem din nou inițierea cât mai rapidă a procedurilor pentru interzicerea partidului, cu accent pe filialele AfD din Turingia, Saxonia, Saxonia-Anhalt și Brandenburg, care au în mod clar o orientare etno-naționalistă”, au scris cei doi politicieni.

Filialele AfD din cele patru landuri sunt clasificate de serviciile germane de informații drept mișcări de extremă dreapta „confirmate”, din cauza unor poziții considerate anticonstituționale.

În pofida acestei clasificări, AfD a crescut puternic în sondaje în ultimii ani, pe fondul nemulțumirii față de partidele tradiționale.