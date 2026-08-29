Spania cere ajutorul Uniunii Europene pentru gestionarea migranților din Ceuta

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, i-a trimis o solicitare lui Beate Gminder, director general pentru migrație și afaceri interne în cadrul Comisiei Europene, cerând sprijinul Frontex pentru verificarea migranților care au intrat ilegal în exclavă, relatează Reuters.

Frontex este agenția Uniunii Europene responsabilă de gestionarea frontierelor externe și de combaterea criminalității transfrontaliere.

Autoritățile estimează că între 5.000 și 8.000 de persoane se află încă în Ceuta, după ce cel puțin 72.000 de oameni au trecut din Maroc pe 30 iulie. În timpul traversării frontierei au murit 82 de migranți pe partea spaniolă, iar Marocul a confirmat alte 14 decese.

Spania nu îi poate expulza rapid pe migranții rămași în Ceuta printr-o procedură colectivă. Dreptul internațional și hotărârile instanțelor spaniole interzic returnarea acestora fără analizarea individuală a fiecărui caz.

Madridul a cerut trimiterea a încă zece ofițeri Frontex pentru a ajuta la verificarea migranților.

Solicitarea vine pe fondul tensiunilor tot mai mari din Ceuta, unde mai mulți localnici au protestat în ultimele zile și au cerut plecarea migranților.

Corturile în care stăteau migranții pe plaja Trampolín, unde mulți dintre ei și-au instalat tabere improvizate, au fost atacate și incendiate.

Doisprezece migranți au fost arestați joi după ce au aruncat cu pietre într-un vehicul al armatei. Un militar și patru migranți au fost răniți. Unsprezece dintre cei reținuți au fost ulterior expulzați din Ceuta, a relatat vineri publicația El País, citând surse judiciare.