Atac ucrainean în Rusia: un depozit al unui mare retailer a luat foc în regiunea Rostov

Un depozit aparținând retailerului rus de electrocasnice și electronice DNS a fost cuprins de flăcări în urma unui presupus atac ucrainean desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă în regiunea Rostov, din sudul Rusiei.

Informația a fost relatată de canale de monitorizare citate de The Kyiv Independent.

Potrivit acestora, depozitul se află în orașul Aksai, iar angajații aflați la fața locului au fost evacuați după izbucnirea incendiului.

Imagini distribuite online, despre care se susține că ar fi fost filmate în Aksai, arată un incendiu de amploare în zona depozitului. Autenticitatea și circumstanțele exacte ale imaginilor nu au putut fi verificate independent.

Guvernatorul confirmă atacurile

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a confirmat că mai multe zone din regiune au fost atacate.

Potrivit acestuia, atacurile au vizat orașul Rostov-pe-Don și districtele Aksai, Bagaievski și Neklinovski.

La momentul publicării informației, oficialul rus nu anunțase dacă există persoane rănite sau ucise.

Atacul asupra depozitului DNS nu a fost revendicat oficial de autoritățile ucrainene, iar informațiile privind responsabilitatea și amploarea pagubelor nu au fost confirmate independent. The Kyiv Independent precizează că este vorba despre o situație în curs de dezvoltare.

Ucraina intensifică atacurile asupra unor obiective din Rusia

Lovitura din regiunea Rostov vine într-un moment în care Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra unor obiective aflate la mare distanță de front.

În ultimele zile, forțele ucrainene au vizat inclusiv infrastructură energetică și logistică din Rusia.

În noaptea de 28 august, drone ucrainene au lovit rafinăria YANOS din Iaroslavl, una dintre cele mai mari instalații de procesare a petrolului din Rusia, potrivit Statului Major ucrainean. În cadrul unei operațiuni separate, un bombardier strategic rusesc Tu-95 ar fi fost avariat la baza aeriană Engels, în regiunea Saratov, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

Ucraina a desfășurat în această vară și o serie de atacuri asupra depozitelor unor mari companii ruse de retail și logistică.

În urmă cu câteva zile, depozite ale retailerului online Ozon din Ufa și Orenburg au fost atacate, iar pe 26 august au fost raportate lovituri asupra unui depozit al companiei Wildberries în regiunea Tambov.

Kievul susține că astfel de atacuri fac parte din efortul de a reduce capacitatea Rusiei de a-și susține războiul.

De ce sunt vizate depozitele comerciale?

Atacurile asupra unor facilități comerciale reprezintă o evoluție notabilă a campaniei ucrainene de lovituri în adâncimea teritoriului rus.

În cazul depozitelor retailerilor, Kievul a susținut în trecut că anumite infrastructuri logistice comerciale pot avea legături cu aprovizionarea industriei militare sau cu distribuția unor componente utilizate în producția de armament.

Aceste afirmații nu sunt însă confirmate independent pentru fiecare obiectiv atacat.

În cazul depozitului DNS din Aksai, nu există deocamdată informații publice care să demonstreze că instalația ar fi avut o utilizare militară.

Atacul din regiunea Rostov se înscrie într-o campanie ucraineană tot mai intensă de lovituri cu drone asupra unor obiective aflate la sute de kilometri de linia frontului.