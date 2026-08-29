Fost președinte al Ecuadorului, condamnat la 5 ani de închisoare pentru corupție | Arest la domiciliu din cauza dizabilității

Moreno, în vârstă de 73 de ani, își va executa pedeapsa în arest la domiciliu, potrivit AP.

Lenín Moreno, fost președinte al Ecuadorului, a fost condamnat la cinci ani de închisoare într-un dosar de corupție care are legătură cu unul dintre cele mai importante proiecte energetice din țară.

Moreno a fost prezent în sala de judecată la pronunțarea verdictului.

Fostul lider ecuadorian are o dizabilitate fizică ce îl împiedică să meargă, astfel că instanța a decis ca pedeapsa să fie executată în regim de arest la domiciliu.

Tribunalul l-a găsit vinovat că a participat direct la o schemă de dare și luare de mită în perioada în care ocupa funcția de vicepreședinte al Ecuadorului, sub conducerea fostului președinte Rafael Correa.

Mita era legată de o hidrocentrală de 2 miliarde de dolari

Dosarul vizează construirea hidrocentralei Coca Codo Sinclair, un proiect în valoare de aproximativ două miliarde de dolari, realizat de compania chineză Sinohydro.

Procurorii au susținut că, între 2008 și 2018, o rețea de corupție ar fi colectat mită reprezentând aproximativ 4% din valoarea proiectelor încheiate cu compania.

Banii ar fi fost transferați printr-o serie de operațiuni interne și internaționale către oficiali și alte persoane implicate în schemă, printre care și Moreno.

Sinohydro a început construcția hidrocentralei în 2010, iar proiectul a fost predat Ecuadorului în 2016. Ulterior, instalația a fost criticată din cauza unor probleme și defecte structurale.

Familia lui Moreno, condamnată în același dosar

Fostul președinte nu este singurul membru al familiei sale condamnat în această cauză.

Soția și fiica sa au primit fiecare pedepse de 30 de luni de închisoare, în timp ce doi dintre frații lui Moreno și un cumnat au fost, de asemenea, condamnați pentru rolul lor de complici în schema de corupție.

Instanța a dispus ca persoanele condamnate să restituie, în termen de 90 de zile, de trei ori valoarea sumelor obținute ilegal.

Al treilea fost președinte condamnat pentru corupție

Condamnarea lui Lenín Moreno îl transformă în al treilea fost președinte al Ecuadorului condamnat pentru fapte de corupție.

Rafael Correa, sub care Moreno a fost vicepreședinte, a primit în 2020 o pedeapsă de opt ani de închisoare într-un dosar de corupție care implica compania braziliană de construcții Odebrecht.

Correa trăiește de mai mulți ani în Belgia și nu a executat pedeapsa în Ecuador.

Un alt fost președinte, Jamil Mahuad, a fost condamnat în 2014 la opt ani de închisoare pentru folosirea abuzivă a fondurilor publice.

În cazul fostului președinte Abdalá Bucaram, acesta a fost găsit vinovat într-un dosar de criminalitate organizată și așteaptă pronunțarea sentinței.

De la aliatul lui Correa la președintele care s-a distanțat de acesta

Lenín Moreno a intrat în prim-planul politicii ecuadoriene în 2007, când a devenit vicepreședinte în administrația lui Rafael Correa.

A ocupat această funcție până în 2013, fiind succedat de Jorge Glas.

În 2017, Moreno a câștigat alegerile prezidențiale ca reprezentant al mișcării politice asociate lui Correa. Jorge Glas i-a fost vicepreședinte.

Ulterior, relația dintre Moreno și Correa s-a deteriorat, iar Moreno s-a îndepărtat politic de fostul său aliat.

Ironia este că tocmai perioada în care Moreno era vicepreședinte se află acum în centrul dosarului de corupție.

Verdictul de vineri închide unul dintre cele mai importante dosare de corupție din Ecuador din ultimii ani și adaugă numele lui Lenín Moreno pe lista foștilor șefi de stat condamnați pentru fapte comise în timpul carierei politice.