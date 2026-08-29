22 de femei creștine au dosar penal în India pentru că au încercat să convertească un student

Un nou caz care implică o comunitate creștină a stârnit controverse în India, după ce poliția din Maharashtra a deschis o anchetă împotriva a 22 de femei acuzate că ar fi încercat să convertească un tânăr de 18 ani.

Dosarul penal a fost înregistrat pe 25 august, cu doar trei zile înainte ca noua legislație anti-convertire din Maharashtra să intre în vigoare, potrivit United News of India.

Incidentul care a dus la anchetă s-a produs pe 21 august, în satul Wakadpada, din districtul Palghar, o zonă predominant tribală din vestul statului Maharashtra.

Biblia oferită unui student a declanșat ancheta

Potrivit poliției, una dintre femei, Satyavati Balkrishna Kunche, în vârstă de 46 de ani, i-ar fi oferit tânărului mai multe materiale religioase, inclusiv exemplare ale Bibliei.

Anchetatorii susțin că femeia i-ar fi spus studentului că citirea acestor cărți ar putea ajuta la vindecarea unor boli și la protejarea oamenilor împotriva acestora.

Tânărul ar fi refuzat materialele și i-ar fi informat pe localnici despre incident.

Ulterior, mai mulți săteni au ajuns la locuința sa și au acuzat-o pe Kunche că ar fi făcut remarci jignitoare la adresa zeilor, zeițelor și practicilor religioase hinduse.

Poliția le-a indicat pe Kunche și pe o localnică, Kusum Shivram Kambdi, drept principalele persoane vizate în dosar.

Anchetatorii au invocat prevederi ale legislației penale indiene referitoare la vătămarea sentimentelor religioase și alte presupuse infracțiuni.

Până în acest moment nu a fost făcută nicio arestare. Toate cele 22 de femei au fost eliberate, în timp ce ancheta continuă.

Multe dintre acestea veniseră din orașul Hyderabad, situat în sudul Indiei.

Cazul apare exact când intră în vigoare noua lege

Momentul în care a fost deschis dosarul a amplificat îngrijorările liderilor creștini din Maharashtra.

Noua legislație a statului, care reglementează strict convertirile religioase, a intrat în vigoare pe 28 august.

Liderii Bisericii se tem că noul cadru legal ar putea transforma activități religioase obișnuite în motive pentru plângeri penale, în special atunci când grupările naționaliste hinduse interpretează distribuirea de literatură religioasă sau activitățile misionare drept tentative de convertire.

„Dacă aceasta este situația acum, ce se va întâmpla după intrarea în vigoare a noii legi?”, a declarat episcopul emerit Mar Thomas Elavanal, din Dieceza Catolică de Kalyan.

El a subliniat că Biserica Catolică nu susține convertirile realizate prin forță, dar a amintit că Constituția Indiei garantează libertatea de a profesa și propaga propria religie.

„Creștinii din stat trebuie să fie pregătiți să facă față provocărilor”, a spus episcopul.

Joseph Dias, fondatorul Catholic Secular Forum, a calificat cazul din Palghar drept „profund îngrijorător”.

Cel puțin 31 de creștini uciși în Nigeria de la sfârșitul lunii iulie

În același timp, comunitatea creștină din Nigeria denunță o nouă serie de atacuri și răpiri care vizează zone predominant creștine.

În statul Niger, Federația Penticostală a cerut autorităților să intensifice operațiunile pentru eliberarea credincioșilor răpiți în zona Borgu, avertizând că atacurile asupra lăcașurilor de cult afectează comunități întregi.

În paralel, 31 de creștini ar fi fost uciși în trei state nigeriene între 28 iulie și 12 august, potrivit Christian Daily International-Morning Star News.

Printre victime se numără și copii, inclusiv un bebeluș de doar trei luni. Atacurile au fost atribuite unor presupuşi păstori Fulani înarmați și au vizat comunități predominant creștine din Plateau, Nasarawa și Benue.

Nigeria ocupă locul 7 în World Watch List 2026 a organizației Open Doors, care monitorizează persecuția creștinilor la nivel mondial.

Potrivit organizației, țara a înregistrat cel mai mare număr de creștini uciși sau răpiți din cauza credinței lor.