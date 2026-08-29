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Omagiu pentru Dolly Parton. Un mare aeroport din SUA ar urma să poarte numele artistei

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a anunțat că intenționează să redenumească Aeroportul Internațional Nashville în onoarea lui Dolly Parton, după ce celebra cântăreață de muzică country a murit săptămâna aceasta, la vârsta de 80 de ani, din cauza cancerului.
Omagiu pentru Dolly Parton. Un mare aeroport din SUA ar urma să poarte numele artistei
Iulian Moşneagu
29 aug. 2026, 08:02, Știri externe
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Anunțul vine după ce numeroși fani au semnat o petiție online prin care cer ca aeroportul să poarte numele artistei. Dolly Parton s-a născut într-o zonă rurală din Tennessee și s-a mutat ulterior la Nashville, scrie BBC.

Bill Lee a declarat că a discutat cu echipa artistei, care „și-a exprimat recunoștința pentru valul extraordinar de susținere pentru cinstirea memoriei lui Dolly”.

„Viața extraordinară a lui Dolly Parton este pentru totdeauna parte din identitatea statului nostru”, a spus guvernatorul.

„Într-un loc prin care Tennessee întâmpină oameni din întreaga lume, este firesc ca Aeroportul Internațional Nashville să poarte numele fiicei îndrăgite a statului nostru și să îi întâmpine pe călători cu moștenirea durabilă lăsată de muzica, generozitatea, credința și bunătatea lui Dolly”, se arată în comunicatul publicat vineri.

Petiția pentru redenumirea aeroportului a fost lansată în ianuarie 2025, dar a atras mult mai mult sprijin după moartea artistei. Până vineri seară, aproape 160.000 de persoane o semnaseră.

Pentru ca aeroportul să fie redenumit, este nevoie mai întâi de sprijinul consiliului Autorității Aeroportuare Metropolitane din Nashville, care va discuta propunerea pe 17 septembrie, potrivit biroului guvernatorului.

Decizia finală trebuie aprobată și de Administrația Federală a Aviației.

Mai multe aeroporturi din Statele Unite poartă numele unor personalități cunoscute, printre care Aeroportul Internațional Louis Armstrong din New Orleans, Aeroportul Internațional Louisville Muhammad Ali din Kentucky și Aeroportul John Wayne din California.

Dolly Parton a câștigat 10 premii Grammy și a vândut 100 de milioane de discuri în întreaga lume. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Coat of Many Colors”, „9 to 5”, „Jolene” și „I Will Always Love You”.

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