Ultima dorință a lui Dolly Parton înainte de a muri. Era pregătită să testeze medicamente experimentale pentru a-i ajuta pe bolnavii de cancer

Dezvăluirea a fost făcută de Stella Parton, sora legendarei cântărețe country, la câteva zile după moartea acesteia, relatează The Independent.

Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani, după o luptă de scurtă durată cu o formă de cancer care nu a fost făcută publică.

Artista, cunoscută în întreaga lume pentru melodii precum „Jolene” și „9 to 5”, ar fi discutat recent cu sora sa despre posibilitatea de a participa la tratamente experimentale.

„Dacă nu mai exista speranță pentru ea…”

Stella Parton a povestit că sora sa era preocupată inclusiv în ultimele luni de modul în care i-ar putea ajuta pe ceilalți.

Potrivit acesteia, Dolly îi spusese că, în situația în care medicii ar fi considerat că nu mai există speranță pentru propria recuperare, ar fi acceptat ca echipa medicală să încerce medicamente experimentale, în speranța că informațiile obținute astfel ar putea fi folositoare altor pacienți în viitor.

„Sora mea se gândea întotdeauna la ceilalți”, a transmis Stella Parton după moartea cântăreței.

Ea i-a îndemnat pe admiratorii artistei care vor să-i onoreze memoria să manifeste mai multă bunătate, să îi sprijine pe cei din jur și să ofere din timpul și resursele lor celor care au nevoie.

Problemele de sănătate deveniseră publice în 2025

Primele semnale publice privind problemele de sănătate ale lui Dolly Parton au apărut în septembrie 2025, când artista a fost nevoită să-și amâne seria de spectacole programată la Las Vegas.

La momentul respectiv, cântăreața anunța că se confruntă cu unele probleme medicale și că doctorii îi recomandaseră mai multe proceduri.

În stilul său caracteristic, Dolly Parton a încercat atunci să diminueze îngrijorarea fanilor printr-o glumă, comparând investigațiile cu o „revizie” după foarte mulți kilometri și făcând aluzie la operațiile sale estetice.

Ulterior, starea de sănătate a determinat-o să lipsească de la mai multe apariții publice programate, inclusiv de la un eveniment la Dollywood cu doar câteva zile înainte de moarte.

O lungă istorie de acțiuni filantropice

Disponibilitatea artistei de a încerca tratamente experimentale pentru a contribui eventual la progresul cercetării medicale se înscrie într-o activitate filantropică desfășurată de Dolly Parton de-a lungul mai multor decenii.

Prin programul Imagination Library al fundației sale, artista a susținut alfabetizarea și accesul copiilor la cărți. De asemenea, a contribuit financiar la inițiative pentru combaterea HIV/SIDA, a sprijinit Crucea Roșie Americană și cercetările care au contribuit la dezvoltarea unui vaccin împotriva Covid-19.

În 2022, Dolly Parton a primit Carnegie Medal of Philanthropy pentru activitatea sa caritabilă.

Peste 3.000 de cântece și 11 premii Grammy

Dolly Parton lasă în urmă una dintre cele mai importante cariere din muzica country.

A scris peste 3.000 de cântece, iar 44 dintre albumele sale au ajuns în Top 10 al clasamentelor de muzică country, performanță prezentată drept un record.

De-a lungul carierei a câștigat 11 premii Grammy și trei premii Emmy, iar în 2025 a primit un Oscar onorific pentru activitatea sa umanitară.

După anunțul morții sale, numeroase personalități din industria muzicală și cinematografică i-au adus omagii, printre acestea numărându-se Paul McCartney, Beyoncé, Miley Cyrus și Vin Diesel.

Pentru Stella Parton, mesajul pe care sora sa îl lasă în urmă depășește însă cariera muzicală: dorința ca oamenii să fie mai generoși și să-i ajute pe cei din jur.