Lumea muzicii o plânge pe Dolly Parton. Taylor Swift: „O lume fără Dolly nu pare posibilă”

Dolly Parton a murit marți, la Nashville, în statul american Tennessee, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul. De-a lungul unei cariere de peste șase decenii, artista a reușit să depășească granițele muzicii country și să cucerească generații întregi de fani din întreaga lume.
Mesajele transmise după moartea sa, citate de Associated Press, nu vorbesc doar despre muzica pe care a lăsat-o în urmă, ci și despre generozitatea, umorul și apropierea pe care le manifesta față de cei din jur.
Taylor Swift a descris dispariția artistei drept greu de imaginat. „O lume fără Dolly nu pare posibilă, reală sau firească. Dar, datorită generozității fără margini cu care și-a petrecut timpul pe acest pământ și nenumăratelor vieți pe care le-a schimbat în bine, moștenirea ei va dăinui pentru totdeauna”, a transmis cântăreața americană.
Swift a vorbit și despre sensibilitatea și forța lui Parton, despre care a spus că avea „cea mai blândă inimă” în fața suferinței celorlalți, dar și „o voință de oțel” atunci când trebuia să-și apere valoarea ca artistă.
Paul McCartney a amintit, la rândul său, talentul muzical, dar și activitatea filantropică a lui Dolly Parton. „Talentul ei de compozitoare, vocea și activitatea sa filantropică au fost fără egal în lumea muzicii country și este greu să ne imaginăm că trăim într-o lume fără Dolly”, a transmis fostul membru al trupei The Beatles pe Instagram.
McCartney a vorbit și despre momentul în care Dolly Parton a interpretat piesa sa „Let It Be”, spunând că a fost o mare onoare pentru el să o audă cântând una dintre creațiile sale.
Actrița Jane Fonda, care a jucat alături de Dolly Parton în comedia „9 to 5” („De la 9 la 5”), din 1980 – film care a marcat debutul cinematografic al cântăreței – și-a amintit personalitatea complexă a acesteia.
„Nu am cunoscut niciodată pe cineva ca ea”, a scris Fonda pe Instagram, descriind-o drept o femeie jucăușă și plină de umor, dar în același timp o persoană profundă, capabilă să vadă adevărata fire a oamenilor.
Linda Ronstadt, care a înregistrat alături de Dolly Parton și Emmylou Harris albumul „Trio”, a vorbit despre colaborarea cu artista ca despre una dintre cele mai extraordinare experiențe muzicale din viața sa.
„Una dintre cele mai extraordinare experiențe muzicale din viața mea a fost să înregistrez alături de ea. Lumea este mai săracă fără ea”, a transmis Ronstadt.
Bette Midler a descris dispariția artistei drept „o pierdere cumplită”. „Avea o voce de aur și o inimă pe măsură”, a scris actrița și cântăreața pe rețelele sociale.
Și artistele din generațiile mai tinere și-au luat rămas-bun de la Dolly Parton. Cântăreața americană Kelly Clarkson, devenită cunoscută după câștigarea primei ediții a concursului „American Idol”, a vorbit despre felul în care Dolly îi făcea pe cei din jur să se simtă importanți și bineveniți.
„Dolly Parton avea darul de a-i face pe toți să se simtă speciali, văzuți și bineveniți, ca și cum ar fi fost prieteni vechi”, a transmis Clarkson.
Un mesaj emoționant a transmis și Kacey Musgraves, cântăreață și compozitoare americană de muzică country, care și-a rezumat omagiul într-o singură frază: „Dintr-odată, lumea pare mult mai puțin strălucitoare”.
Despre credința și generozitatea lui Parton a vorbit Carrie Underwood, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii country americane și câștigătoare a „American Idol” în 2005. „Probabil că era singura persoană de pe Pământ pe care toată lumea o iubea și în privința căreia toți erau de acord”, a transmis artista.
Un mesaj emoționant a transmis și Reba McEntire, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică country din Statele Unite, apropiată a lui Dolly Parton.
„Îți mulțumesc pentru toate lucrurile minunate pe care le-ai făcut pentru noi aici, pe Pământ. Iubirea ta, muzica ta… ai oferit atât de mult din inima ta uriașă. Nu va mai exista niciodată cineva ca tine”, a transmis McEntire pe X.
De un moment petrecut pe scenă alături de Dolly Parton și-a amintit Vince Gill, cântăreț, compozitor și chitarist american de muzică country. Cei doi au interpretat împreună „I Will Always Love You” la Premiile Asociației de Muzică Country (CMA Awards), unele dintre cele mai importante distincții ale industriei muzicii country din Statele Unite.
„Unul dintre cele mai frumoase sunete pe care le-am auzit vreodată a fost atunci când Dolly și cu mine am cântat ultima notă din I Will Always Love You”, a spus muzicianul.
Povestea impresionantă a vieții lui Dolly Parton a fost evocată și de Ken Burns, cunoscut regizor american de documentare și realizator al miniseriei „Country Music”, dedicată istoriei muzicii country.
Parton a crescut într-o familie cu 12 copii și a ajuns una dintre cele mai iubite figuri ale muzicii americane. „A plecat de acasă având cu ea doar cântecele sale și a devenit cea mai iubită personalitate a muzicii americane”, a transmis Burns.
Dolly Parton lasă în urmă o moștenire care depășește cu mult granițele muzicii country. Melodii precum „Jolene”, „I Will Always Love You”, „Coat of Many Colors” sau „Here You Come Again” au făcut-o cunoscută și iubită în întreaga lume.
Dincolo de muzică, generozitatea a fost una dintre principiile vieții sale. Prin proiectele sale caritabile, în special cele dedicate alfabetizării copiilor, Dolly Parton a schimbat viețile a milioane de oameni. În urma sa nu rămân doar cântecele, ci și dragostea a milioane de oameni cărora, într-un fel sau altul, Dolly Parton le-a atins viața.