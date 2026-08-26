Lumea muzicii o plânge pe Dolly Parton. Taylor Swift: „O lume fără Dolly nu pare posibilă”

Dolly Parton a murit marți, la Nashville, în statul american Tennessee, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul. De-a lungul unei cariere de peste șase decenii, artista a reușit să depășească granițele muzicii country și să cucerească generații întregi de fani din întreaga lume.

Mesajele transmise după moartea sa, citate de Associated Press, nu vorbesc doar despre muzica pe care a lăsat-o în urmă, ci și despre generozitatea, umorul și apropierea pe care le manifesta față de cei din jur.

Taylor Swift: „Moștenirea ei va dăinui pentru totdeauna”

Taylor Swift a descris dispariția artistei drept greu de imaginat. „O lume fără Dolly nu pare posibilă, reală sau firească. Dar, datorită generozității fără margini cu care și-a petrecut timpul pe acest pământ și nenumăratelor vieți pe care le-a schimbat în bine, moștenirea ei va dăinui pentru totdeauna”, a transmis cântăreața americană.

Swift a vorbit și despre sensibilitatea și forța lui Parton, despre care a spus că avea „cea mai blândă inimă” în fața suferinței celorlalți, dar și „o voință de oțel” atunci când trebuia să-și apere valoarea ca artistă.

Paul McCartney a amintit, la rândul său, talentul muzical, dar și activitatea filantropică a lui Dolly Parton. „Talentul ei de compozitoare, vocea și activitatea sa filantropică au fost fără egal în lumea muzicii country și este greu să ne imaginăm că trăim într-o lume fără Dolly”, a transmis fostul membru al trupei The Beatles pe Instagram.

McCartney a vorbit și despre momentul în care Dolly Parton a interpretat piesa sa „Let It Be”, spunând că a fost o mare onoare pentru el să o audă cântând una dintre creațiile sale.

Jane Fonda: „Nu am cunoscut niciodată pe cineva ca ea”

Actrița Jane Fonda, care a jucat alături de Dolly Parton în comedia „9 to 5” („De la 9 la 5”), din 1980 – film care a marcat debutul cinematografic al cântăreței – și-a amintit personalitatea complexă a acesteia.

„Nu am cunoscut niciodată pe cineva ca ea”, a scris Fonda pe Instagram, descriind-o drept o femeie jucăușă și plină de umor, dar în același timp o persoană profundă, capabilă să vadă adevărata fire a oamenilor.

Linda Ronstadt, care a înregistrat alături de Dolly Parton și Emmylou Harris albumul „Trio”, a vorbit despre colaborarea cu artista ca despre una dintre cele mai extraordinare experiențe muzicale din viața sa.

„Una dintre cele mai extraordinare experiențe muzicale din viața mea a fost să înregistrez alături de ea. Lumea este mai săracă fără ea”, a transmis Ronstadt.

Bette Midler a descris dispariția artistei drept „o pierdere cumplită”. „Avea o voce de aur și o inimă pe măsură”, a scris actrița și cântăreața pe rețelele sociale.

„Dintr-odată, lumea pare mult mai puțin strălucitoare”

Și artistele din generațiile mai tinere și-au luat rămas-bun de la Dolly Parton. Cântăreața americană Kelly Clarkson, devenită cunoscută după câștigarea primei ediții a concursului „American Idol”, a vorbit despre felul în care Dolly îi făcea pe cei din jur să se simtă importanți și bineveniți.

„Dolly Parton avea darul de a-i face pe toți să se simtă speciali, văzuți și bineveniți, ca și cum ar fi fost prieteni vechi”, a transmis Clarkson.

Un mesaj emoționant a transmis și Kacey Musgraves, cântăreață și compozitoare americană de muzică country, care și-a rezumat omagiul într-o singură frază: „Dintr-odată, lumea pare mult mai puțin strălucitoare”.

Despre credința și generozitatea lui Parton a vorbit Carrie Underwood, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii country americane și câștigătoare a „American Idol” în 2005. „Probabil că era singura persoană de pe Pământ pe care toată lumea o iubea și în privința căreia toți erau de acord”, a transmis artista.

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