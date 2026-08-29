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Un tânăr a furat un avion și a zburat spre centrala nucleară Paks. Ungaria a ridicat de urgență două avioane de luptă Gripen

Un bărbat de 24 de ani a furat sâmbătă dimineață un avion Cessna 172 de pe aerodromul din Kalocsa și a decolat fără autorizație, îndreptându-se spre Paks, orașul în care se află singura centrală nucleară a Ungariei. Avionul a fost detectat de radarele militare, iar armata ungară a ridicat imediat de la sol o pereche de avioane de luptă Gripen. Poliția a stabilit ulterior că bărbatul era beat și avea un comportament confuz.
Un tânăr a furat un avion și a zburat spre centrala nucleară Paks. Ungaria a ridicat de urgență două avioane de luptă Gripen
Foto: Ilustratie generala Ungaria
Gabriel Negreanu
29 aug. 2026, 17:08, Știri externe
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Incidentul neobișnuit s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, 29 august. Ministrul ungar al Apărării, Ruszin-Szendi Romulusz, a anunțat că aparatul a pornit din Kalocsa spre Paks și că radarele armatei l-au detectat imediat.

„Radarele armatei au detectat imediat avionul, iar perechea de avioane de luptă aflată în serviciul de alertă a decolat”, a transmis ministrul, potrivit comunicatului publicat de Ministerul ungar al Apărării.

Avionul a ajuns în zona centralei nucleare

HVG scrie că aparatul era un Cessna 172 și că, după ce a ajuns în zona Paks, ar fi efectuat manevre în apropierea centralei nucleare. Publicația maghiară a relatat, pe baza unor informații care inițial nu fuseseră confirmate oficial, că avionul ar fi pătruns și în spațiul aerian interzis din jurul obiectivului.

Cert este că Paks beneficiază de o protecție aeriană specială. Publicația aeronautică oficială a Ungariei stabilește pentru centrala nucleară zona LHP1/PAKS, un cerc cu raza de 3 kilometri, în care zborul este interzis de la sol până la nivelul de zbor FL195, adică aproximativ 6.000 de metri. Restricția este permanentă, 24 de ore din 24.

Ministerul Apărării confirmă oficial că avionul se îndrepta către Paks și că tocmai această situație a determinat intervenția rapidă a aviației militare, însă nu a precizat dacă Cessna a pătruns efectiv în perimetrul aerian interzis al centralei.

Două Gripen au pornit după Cessna. Zborul s-a terminat într-un lan de floarea-soarelui

La numai câteva minute după declanșarea alertei, Cessna a efectuat o aterizare forțată lângă Gerjen, localitate aflată în apropiere de Paks. Avioanele Gripen au identificat aparatul avariat și au rămas deasupra zonei până când au ajuns elicopterul medical și echipele de intervenție, potrivit ministrului Apărării. Nu au existat victime.

Poliția ungară a precizat ulterior că avionul a ajuns într-un lan de floarea-soarelui. Imaginile publicate după incident arată Cessna grav avariată în urma aterizării.

Pilotul era beat. După ce a abandonat avionul, a încercat să ia și o mașină

Povestea nu s-a încheiat odată cu aterizarea. Potrivit Poliției Naționale ungare, bărbatul de 24 de ani, originar din Szomor, a abandonat avionul și a început să meargă, într-o stare confuză, pe drumul 512.

Un șofer care l-a văzut a oprit pentru a-l ajuta. Tânărul s-a urcat însă în mașină și a încercat să plece cu ea, tentativa fiind oprită de ocupantul vehiculului. Polițiștii l-au prins câteva minute mai târziu.

Autoritățile au stabilit că bărbatul consumase alcool, iar anchetatorii verifică dacă se afla și sub influența altor substanțe. Sunt investigate mai multe infracțiuni, iar poliția a anunțat că va solicita arestarea lui.

Incidentul a determinat poliția și autoritatea aeronautică să lanseze imediat un control comun la aeroportul din Kalocsa, iar verificări similare urmează să fie desfășurate și pe alte aerodromuri din Ungaria, pentru a împiedica repetarea unui asemenea caz.

Paks produce aproape jumătate din energia electrică generată în Ungaria

Paks este principala instalație nucleară a Ungariei. Cele patru reactoare aflate în funcțiune au produs în 2024 aproximativ 47% din întreaga energie electrică generată în țară, potrivit datelor operatorului de transport MAVIR prezentate de compania Paks II.

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