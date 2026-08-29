Alertă în Ungaria: Un tânăr a furat un avion și a zburat spre centrala nucleară de la Paks. Avioane de luptă, ridicate de la sol

Bărbatul, născut în anul 2002 și aflat într-o stare de tulburare, a furat un avion de tip Cessna 172 de pe aerodromul din Kalocsa. Acesta a decolat și a pilotat aparatul către Paks, localitatea unde se află centrala nucleară a Ungariei, relatează Daily News Hungary.

Radarul militar a detectat zborul neautorizat la scurt timp după decolare, ceea ce a determinat ridicarea de la sol a două avioane de luptă Gripen pentru a gestiona amenințarea.

„Sistemele radar militare au detectat imediat aeronava, iar o pereche de avioane de vânătoare aflate în stare de alertă a decolat rapid”, a transmis ministrul maghiar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi.

Aterizare forțată pe un câmp

Zborul s-a încheiat după doar câteva minute, când bărbatul a efectuat o aterizare de urgență pe un câmp din apropierea localității Gerjen. Trenul de aterizare al aeronavei s-a rupt, iar în urma aterizării, avionul a rămas sprijinit pe o aripă.

„Avioanele Gripen au localizat aparatul avariat și au continuat survolul până la sosirea elicopterului de salvare și a echipajelor de intervenție terestre. La fața locului au ajuns și poliția, precum și autoritățile competente, fiind demarată o anchetă”, a continuat ministrul.

Centrala de la Paks este o zonă strict protejată, unde aeronavelor civile le este interzis accesul pe o rază de 3 kilometri sub altitudinea de 6.000 de metri.