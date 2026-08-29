Islanda votează acum dacă redeschide drumul spre Uniunea Europeană. Cursa este la limită. Când se închid urnele și când apar primele rezultate

Referendumul din 29 august nu decide intrarea imediată a Islandei în Uniunea Europeană. Întrebarea adresată alegătorilor este dacă Reykjavik ar trebui să reia negocierile de aderare la UE, suspendate în urmă cu peste un deceniu. În cazul unei victorii a taberei „Da”, negocierile ar putea începe până la sfârșitul lui 2026 și ar dura aproximativ 18-24 de luni. Un eventual acord final de aderare ar trebui apoi supus unui al doilea referendum.

Când se votează și când vin primele rezultate

Secțiile de vot s-au deschis sâmbătă la ora 09:00, ora Islandei, și se închid la 22:00, adică la 01:00, în noaptea de sâmbătă spre duminică, ora României.

Nu sunt prevăzute exit-poll-uri, ceea ce înseamnă că verdictul va trebui așteptat până la numărarea efectivă a buletinelor. Primele rezultate din Reykjavik sunt așteptate puțin după miezul nopții, ora locală, adică în jurul orei 03:00 în România. Rezultatele inițiale la nivel național sunt așteptate în primele ore ale zilei de duminică.

Primele cifre trebuie însă interpretate cu prudență. Presa islandeză relata înaintea scrutinului că rezultatele din unele zone rurale, unde tabăra „Nu” este mai puternică, ar putea apărea înaintea rezultatelor complete din capitală. Reykjavik este, în schimb, una dintre zonele în care susținerea pentru reluarea negocierilor este mai ridicată.

Participare ridicată încă din primele ore

Interesul pentru scrutin este mare. RÚV relata că aproximativ 63.000 de persoane votaseră deja anticipat înainte de deschiderea urnelor de sâmbătă. În Reykjavik, participarea în primele ore ale zilei era mai ridicată decât la alegerile parlamentare din 2024, un posibil semn al mobilizării puternice în jurul referendumului.

Islanda are mai puțin de 400.000 de locuitori. Dacă ar adera în cele din urmă la UE, ar deveni statul membru cu cea mai mică populație, depășind Malta la acest capitol.

Ultimul sondaj a întors avantajul către tabăra „Nu”

Un sondaj Gallup realizat în perioada 24-27 august și publicat înaintea votului indica 51,6% pentru „Nu” și 48,4% pentru „Da”, diferența fiind în marja de eroare.

Cu numai câteva zile înainte, situația fusese inversă. Un sondaj indica 51,3% pentru reluarea negocierilor și 48,7% împotrivă, iar o altă cercetare Maskína plasa tabăra „Da” la 50,4%. Oscilațiile au transformat referendumul într-o cursă practic imposibil de prezis.

Islanda a abandonat o dată negocierile cu UE

Reykjavik a depus cererea de aderare în 2009, după criza financiară care a lovit puternic economia islandeză. Negocierile au fost însă suspendate în 2013, după instalarea unui guvern eurosceptic, iar candidatura a fost retrasă ulterior, în 2015.

Problema pescuitului a fost și atunci unul dintre principalele obstacole. Islanda dispune de resurse piscicole foarte importante, iar adversarii aderării se tem că politica comună a UE în domeniu ar diminua controlul național asupra apelor și cotelor de pescuit.

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