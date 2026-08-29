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Bancuri de sardine moarte în Africa de Sud. Cauza posibilă: Herpes. Ce înseamnă asta pentru iubitorii de conserve?

Oamenii de știință din Africa de Sud investighează motivul pentru care pe porțiuni ale coastei de vest și de sud a țării au fost aduse de valuri cantități mari de sardine moarte sau pe moarte și dacă un virus herpetic detectat la pești este responsabil pentru acest fenomen. Autoritățile de mediu au explicat ce înseamnă asta pentru sănătatea oamenilor.
Bancuri de sardine moarte în Africa de Sud. Cauza posibilă: Herpes. Ce înseamnă asta pentru iubitorii de conserve?
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
29 aug. 2026, 16:35, Știri externe
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Fenomenul mortalității sardinelor a pus în dificultate departamentul pentru Silvicultură, Pescuit și Mediu din Africa de Sud, deși oamenii de știință au ajuns la cel puțin o concluzie: este pentru prima dată când virusul în cauză — herpesvirusul sardinelor (PHV) — a fost identificat la sardinele din largul coastelor țării, potrivit Associated Press. 

Două astfel de incidente s-au înregistrat în Australia în anii 1990. La sardine, virusul poate provoca inflamația și îngroșarea branhiilor sardinelor, ceea ce le afectează absorbția de oxigen, potrivit departamentului de mediu din Africa de Sud.

Sardinele și pilchardele sunt același tip de pește, sardinele fiind cele mai tinere și mai mici.

PHV este un virus al peștilor și nu prezintă niciun risc cunoscut pentru sănătatea oamenilor, potrivit departamentului de mediu. Detectarea sa nu înseamnă că sardinele sănătoase capturate în scop comercial sau produsele din sardine conservate nu sunt sigure pentru consum.

Micii pești, supuși testelor

Zeci de sardine prelevate din zonele afectate, unele moarte și altele vii, sunt examinate de oamenii de știință de la Institutul Sud-African pentru Biodiversitate Acvatică și de la o universitate locală.

Conform unor rezultate preliminare, peștii morți colectați în urma evenimentelor de mortalitate în masă au prezentat niveluri constant ridicate de PHV, a precizat departamentul într-un comunicat, în timp ce peștii vii examinați au prezentat niveluri variabile ale virusului.

Oamenii de știință au analizat, de asemenea, posibilitatea ca algele dăunătoare găsite în ocean, temperaturile neobișnuit de scăzute ale mării sau condițiile de oxigen redus să fie responsabile pentru moartea sardinelor, dar „dovezile indică din ce în ce mai mult virusul PHV ca fiind cauza principală”.

Este posibil ca și alți factori să contribuie la moartea în masă a sardelelor, pe fondul îmbolnăvirii cu virusul PHV, a declarat Dalene Vosloo, conferențiar în științe biologice la Universitatea KwaZulu-Natal din Africa de Sud.

Ea a precizat că alte cauze mai pot fi modificările calității sau temperaturii apei, care pot face peștii mai vulnerabili la boli.

Complicații create de valul de sardine moarte

Din cauza bancului de pești morți din ape, singura centrală nucleară din Africa a fost nevoită reducă la jumătate producția de energie electrică la unul dintre cele două reactoare ale sale.

Se sardinele moarte au blocat o priză de apă de mare, potrivit companiei naționale de electricitate care administrează centrala. Centrala Nucleară Koeberg este situată la nord de Cape Town, pe coasta Africii de Sud.

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