Accident în București. Un șofer de 72 de ani a lovit doi bicicliști participanți la „L’Étape Romania by Tour de France”

Un șofer de 72 de ani a lovit, duminică, doi bicicliști care participau la competiția „L’Étape Romania by Tour de France”, în centrul Capitalei. Unul dintre bicicliști a fost transportat la spital, potrivit Brigăzii Rutiere.