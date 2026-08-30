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Accident în București. Un șofer de 72 de ani a lovit doi bicicliști participanți la „L’Étape Romania by Tour de France”

Un șofer de 72 de ani a lovit, duminică, doi bicicliști care participau la competiția „L’Étape Romania by Tour de France”, în centrul Capitalei. Unul dintre bicicliști a fost transportat la spital, potrivit Brigăzii Rutiere.
Accident în București. Un șofer de 72 de ani a lovit doi bicicliști participanți la „L’Étape Romania by Tour de France”
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
30 aug. 2026, 13:24, Social
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Accidentul s-a produs în jurul orei 11.05, la intersecția străzilor Buzești și Sevastopol.

Potrivit primelor informații, șoferul circula pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, dinspre strada Dr. Iacob Felix, iar la intersecția cu strada Buzești a acroșat, din cauze care urmează să fie stabilite, doi bicicliști participanți la competiția „L’Étape Romania by Tour de France”.

În urma accidentului, unul dintre bicicliști a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Polițiștii Brigăzii Rutiere fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să evite zona în care se desfășoară evenimentul și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în trafic.

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