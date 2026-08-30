Prima pagină » Social » România trimite al treilea schimb de pompieri în Grecia. Ce tehnică de intervenție au la dispoziție

România trimite al treilea schimb de pompieri în Grecia. Ce tehnică de intervenție au la dispoziție

România trimite duminică în Grecia cel de-al treilea contingent de pompieri specializat în stingerea incendiilor de pădure pentru a asigura continuitatea misiunilor de monitorizare și intervenție desfășurate în ultimele două săptămâni.
România trimite al treilea schimb de pompieri în Grecia. Ce tehnică de intervenție au la dispoziție
Foto: DSU
Cosmin Pirv
30 aug. 2026, 10:42, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pompierii români vor fi dislocați în regiunea Attica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena.

Noul contingent pleacă de la Unitatea Specială de Intervenție din Ciolpani și se deplasează pe cale terestră, pe ruta Giurgiu – Ruse – Sofia – Kulata – Salonic – Larisa – Nea Makri.
Tehnica de intervenție este deja dislocată pe teritoriul Greciei și va fi preluată de noul schimb de pompieri.

Aceasta include două autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri și una de mare capacitate, de 10.000 de litri. Modulul dispune și de o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă dotată cu sistem de aeronavă fără pilot, o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren echipat pentru stingerea incendiilor.

Misiune europeană pentru prevenirea incendiilor

Pompierii români participă în perioada 1 august – 15 septembrie 2026 la programul european de pre-poziționare a echipajelor specializate în stingerea incendiilor de pădure.

Programul este finanțat de Uniunea Europeană.

În acest an, în Grecia sunt pre-poziționate echipaje operative din România, Cehia, Franța și Republica Moldova, pentru a putea interveni rapid în cazul izbucnirii unor incendii de vegetație și pădure.

Recomandarea video

AUR are ca prioritate adoptarea legii de intimidare a donatorilor ONG-urilor în sesiunea parlamentară care începe la 1 septembrie
G4Media
Milioane de oameni au văzut imaginile live și nu au crezut că sunt reale » Cât de aproape au trecut două avioane de un stadion plin
GSP.ro
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. Sunt vizați premierul suedez Ulf Kristersson și Gabriel Attal, intrat în cursa pentru președinția franceză
Gandul
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Motivele pentru care islandezii au respins aderarea la Uniunea Europeană în ciuda presiunilor exercitate de Donald Trump
Libertatea
Primesc și pensionarii din România a 13-a pensie? De la ce dată s-ar putea întâmpla
CSID
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia