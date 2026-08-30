România trimite al treilea schimb de pompieri în Grecia. Ce tehnică de intervenție au la dispoziție

Pompierii români vor fi dislocați în regiunea Attica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena.
Noul contingent pleacă de la Unitatea Specială de Intervenție din Ciolpani și se deplasează pe cale terestră, pe ruta Giurgiu – Ruse – Sofia – Kulata – Salonic – Larisa – Nea Makri.
Tehnica de intervenție este deja dislocată pe teritoriul Greciei și va fi preluată de noul schimb de pompieri.
Aceasta include două autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri și una de mare capacitate, de 10.000 de litri. Modulul dispune și de o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă dotată cu sistem de aeronavă fără pilot, o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren echipat pentru stingerea incendiilor.
Pompierii români participă în perioada 1 august – 15 septembrie 2026 la programul european de pre-poziționare a echipajelor specializate în stingerea incendiilor de pădure.
Programul este finanțat de Uniunea Europeană.
În acest an, în Grecia sunt pre-poziționate echipaje operative din România, Cehia, Franța și Republica Moldova, pentru a putea interveni rapid în cazul izbucnirii unor incendii de vegetație și pădure.