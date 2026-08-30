România trimite al treilea schimb de pompieri în Grecia. Ce tehnică de intervenție au la dispoziție

Pompierii români vor fi dislocați în regiunea Attica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena.

Noul contingent pleacă de la Unitatea Specială de Intervenție din Ciolpani și se deplasează pe cale terestră, pe ruta Giurgiu – Ruse – Sofia – Kulata – Salonic – Larisa – Nea Makri.

Tehnica de intervenție este deja dislocată pe teritoriul Greciei și va fi preluată de noul schimb de pompieri.

Aceasta include două autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri și una de mare capacitate, de 10.000 de litri. Modulul dispune și de o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă dotată cu sistem de aeronavă fără pilot, o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren echipat pentru stingerea incendiilor.

Misiune europeană pentru prevenirea incendiilor

Pompierii români participă în perioada 1 august – 15 septembrie 2026 la programul european de pre-poziționare a echipajelor specializate în stingerea incendiilor de pădure.

Programul este finanțat de Uniunea Europeană.

În acest an, în Grecia sunt pre-poziționate echipaje operative din România, Cehia, Franța și Republica Moldova, pentru a putea interveni rapid în cazul izbucnirii unor incendii de vegetație și pădure.