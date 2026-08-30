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Nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. Dronă detectată în apropierea garniței. Două F-16 ridicate de la sol

O dronă a fost detectată duminică de sistemel radar românești la 20 de kilometri est de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Un mesaj Ro-Alert a fost emis pentru nodrul județului Tulcea.
Nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. Dronă detectată în apropierea garniței. Două F-16 ridicate de la sol
Cosmin Pirv
30 aug. 2026, 11:02, Social
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MApN a anunțat că, la ora 10.36, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană la 20 de kilometri est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au monitorizat situația, începând cu ora 10.36.

Un mesaj Ro-Alert a fost emis de autorități pentru nordul județului Tulcea.

Avertizarea vizează localitățile Grindu, Jijia, Luncavița, Văcăreni, Isaccea, Niculițel, Valea teilor, Frecăței, Somova, Tulcea, Ceatalchioi, Pardina, Maliuc, Nufăru, Chilia Veche, C.A Rosetti, Sulina, Crișan și Sfântu Gheorghe.

Populația a fost avertizată despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Durata estimată în mesaj este de 90 de minute.

Mesajul este transmis în contextul incidentelor repetate provocate de dronele rusești care atacă obiective din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

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