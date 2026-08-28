Homer, reinterpretat în Ucraina: militari activi joacă într-o „Odisee” despre război, captivitate și întoarcerea acasă

În noua versiune, monștrii mitologici lasă locul dronelor și mașinilor de război, potrivit publicației The Independent.

Spectacolul „Odysseus, Maeotis” este pus în scenă la Teatrul Național Academic Dramatic Ivan Franko din capitala Ucrainei, iar distribuția reunește actori profesioniști și militari aflați în serviciul activ.

Printre aceștia se numără Daniil Mireshkin, militar care interpretează rolul lui Ulise. El consideră că apropierea dintre mit și realitatea contemporană permite publicului să privească dintr-o altă perspectivă problema întoarcerii: revenirea militarilor la viața civilă, recuperarea teritoriilor și regăsirea identității ucrainene.

Premiera spectacolului a fost amânată în repetate rânduri din cauza atacurilor rusești.

Dronele au luat locul monștrilor din epopeea lui Homer

Montarea este construită într-un registru auster. Pe o scenă întunecată, traversată de bare de lumină, sunt proiectate imagini direct peste actori.

Ciclopul și sirenele întâlnite de Ulise în epopeea antică sunt înlocuite de drone care survolează scena și de reprezentări ale unor mașini de război robotizate.

Povestea urmărește în paralel două experiențe: călătoria dificilă a lui Ulise spre casă și așteptarea Penelopei.

Regizorul Ivan Uryvskyi spune că foarte puțin din textul original al lui Homer a fost păstrat. Noua piesă a fost scrisă practic de la zero, fiind preluată în primul rând ideea centrală a epopeii: întoarcerea lui Ulise acasă.

Legătura cu Mariupol și militarii capturați de Rusia

Titlul spectacolului conține la rândul său o referință la lumea antică. „Maeotis” este o denumire veche a Mării Azov, regiune care în Antichitate era asociată cu marginea lumii cunoscute.

Această alegere capătă însă o semnificație contemporană. La Marea Azov se află Mariupol, oraș-port cucerit de Rusia după asediul din 2022.

Piesa are la bază relatări ale apărătorilor orașului din Brigada Azov, integrată în prezent în Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei. Atât Daniil Mireshkin, interpretul lui Ulise, cât și dramaturgul Oleksii Dorychevskyi sunt membri ai acestei structuri.

Dorychevskyi a folosit pentru realizarea spectacolului interviuri desfășurate timp de un an cu foști prizonieri de război. Potrivit Corpului Azov, aproximativ 600 de militari ai brigăzii se numără printre miile de ucraineni care se află încă în captivitate în Rusia.

Penelopa, simbolul celor care așteaptă

Și personajul Penelopei primește o semnificație legată direct de societatea ucraineană.

Actrița Daryna Leheida spune că rolul său trimite la experiența femeilor care își așteaptă soții, partenerii sau rudele plecate la război ori aflate în captivitate.

În această reinterpretare, așteptarea Penelopei devine și o metaforă pentru teritoriile ocupate temporar, dar și pentru familiile și copiii afectați de anii de război.

„Odysseus, Maeotis” transformă astfel călătoria eroului lui Homer într-o poveste contemporană despre soldați, prizonieri, teritorii pierdute și oameni care continuă să aștepte întoarcerea acasă.