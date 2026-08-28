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Timpul se scurge pentru securitatea cibernetică. Avertismentul marilor companii tech

Un grup de 100 de companii, printre care Google, Microsoft, Anthropic și OpenAI, au semnat o scrisoare deschisă prin care cer țărilor și organizațiilor din întreaga lume să își consolideze apărarea cibernetică înainte ca inteligența artificială să devină suficient de puternică pentru a le depăși.
Timpul se scurge pentru securitatea cibernetică. Avertismentul marilor companii tech
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
28 aug. 2026, 08:15, Știrile zilei
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Scrisoarea avertizează că atacurile cibernetice care folosesc inteligența artificială vor deveni atât mai răspândite, cât și mai sofisticate în doar câteva luni, pe măsură ce tehnologia se dezvoltă rapid.

Grupul susține că actualele măsuri de securitate, bazate pe „status quo”, „nu vor fi suficiente” și critică „subfinanțarea istorică” a securității infrastructurii critice.

„Avem la dispoziție o fereastră limitată pentru a ne îmbunătăți apărarea cibernetică”, se arată la începutul scrisorii, potrivit BBC.

Printre companiile care au semnat documentul se numără și bănci precum Capital One, procesatorii de plăți Mastercard și Visa, precum și alte mari companii de tehnologie, inclusiv Adobe, Oracle și IBM.

Cerințe pentru spitale

Companiile cer guvernelor să ofere spitalelor și operatorilor de servicii de apă „inteligență artificială defensivă capabilă”, precum și instrumente pentru testarea sistemelor.

În mod colectiv, companiile de tehnologie și guvernele „ar trebui să mobilizeze întreaga forță a tehnologiei, resurselor și expertizei lor în acest efort”, potrivit scrisorii.

Scrisoarea vine după o serie de atacuri informatice și breșe majore de securitate cibernetică făcute publice.

În această săptămână, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că hackeri din China au compromis sisteme tehnologice administrate de Senatul SUA, NASA, Rezerva Federală și chiar de Departamentul de Justiție.

În această vară, OpenAI, Anthropic și Meta au dezvăluit toate că instrumentele lor de inteligență artificială au făcut lucruri pentru care nu au fost concepute. Unul dintre agențiia IA a ajuns ajungând chiar să își coordoneze acțiunile și să se dea drept persoane reale pentru a trece de măsurile de securitate.

Primul atac cibernetic din lume realizat cu IA

Un grup format din sute de agenți IA ai OpenAI, testați în luna iulie, a reușit să creeze forumuri de mesaje secrete pentru a comunica între ei și a colabora, ceea ce a dus la un atac reușit asupra Hugging Face, o platformă și un depozit popular pentru dezvoltatorii de inteligență artificială. Incidentul a fost descris drept primul atac cibernetic din lume realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Cel puțin șapte companii americane din sectorul apei și al apelor uzate au raportat, de asemenea, atacuri cibernetice, determinând FBI să emită un avertisment public prin care le cere tuturor operatorilor să își securizeze mai bine sistemele.

Deși scrisoarea propune instrumente IA mai avansate, dezvoltate și comercializate de multe dintre companiile semnatare, drept parte a soluției la amenințarea în creștere, astfel de instrumente nu sunt întotdeauna ușor accesibile.

Scrisoarea include un apel adresat guvernelor, organizațiilor, specialiștilor în securitate cibernetică și altor companii de IA să colaboreze pentru a acorda prioritate apărării și să își testeze sistemele în raport cu capacitățile celor mai puternice modele de inteligență artificială.

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