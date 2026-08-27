Gigantul Nvidia a acceptat să cumpere Hugging Face, una dintre cele mai importante platforme online utilizate de cercetători și dezvoltatori pentru găzduirea și distribuirea modelelor AI, pentru 12,9 miliarde de dolari.

Informația a fost dezvăluită de către publicația The Information și preluată de către agențiile internaționale de presă.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru CNBC, sub protecția anonimatului, că poate „confirma faptul că achiziția [de către Nvidia] a făcut parte din discuțiile recente și în curs de desfășurare”.

Nvidia vrea să-și consolideze dominația în domeniul inteligenței artificiale

Dacă achiziția va fi finalizată, ea ar aduce Hugging Face sub proprietatea Nvidia, extinzând și mai mult prezența producătorului de cipuri în ecosistemul de software și modele.

Potrivit The Information, citat de CNBC, negocierile ar fi început după ce Hugging Face a primit o ofertă de achiziție din partea unui alt potențial cumpărător.

Siddy Jobe, manager de fonduri la Eonopolis Exponential Technologies, a declarat, potrivit CNBC, faptul că este normal ca Nvidia să vizeze o companie precum Hugging Face, întrucât Nvidia a precizat clar că nu intenționează să facă distincție între modelele închise și cele open-source.

Hugging Face, ținta unui atac cibernetic din partea agenților OpenAI în timpul unor teste

În luna iulie, compania Hugging Face s-a aflat în centrul unui incident cibernetic care a stârnit îngrijorări cu privire la evoluția rapidă a instrumentelor puternice de inteligență artificială și de securitate cibernetică.

La momentul respectiv, OpenAI a anunțat că unul dintre modelele sale de inteligență artificială aflat în testare a compromis infrastructura Hugging Face.

OpenAI susține că modelele sale participau la o evaluare internă denumită ExploitGym, destinată măsurării capacităților de identificare și exploatare a vulnerabilităților informatice. Potrivit companiei, modelele au devenit „hiperconcentrate” asupra rezolvării testului și au identificat o succesiune de vulnerabilități care le-a permis să iasă din mediul izolat de testare.

Compania a mai explicat, la momentul respectiv, că modelele au exploatat o vulnerabilitate de tip „zero-day” într-un program utilizat intern pentru a obține acces la internet, după care au dedus că Hugging Face ar putea găzdui modelele, seturile de date și soluțiile folosite în cadrul evaluării. Ulterior, acestea au combinat mai multe tehnici de atac, inclusiv utilizarea unor credențiale compromise și exploatarea altor vulnerabilități necunoscute anterior, pentru a obține acces la informații confidențiale din infrastructura platformei și la răspunsurile testului. Hugging Face a detectat și a oprit atacul asupra propriei infrastructuri.