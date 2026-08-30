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Dominic Fritz, despre ce va face după pierderea mandatului: Rămân președintele USR. Mă voi bate în continuare cu caracatița care de 36 de ani sufocă România

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a anunțat că va rămâne în fruntea partidului și implicat în viața comunității locale, asigurând că proiectele începute de el,, vor continua prin echipa formată la primăria Timișoarei.
Dominic Fritz, despre ce va face după pierderea mandatului: Rămân președintele USR. Mă voi bate în continuare cu caracatița care de 36 de ani sufocă România
RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
30 aug. 2026, 19:36, Politic
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Dominic Fritz a anunțat duminică ce va face în continuare, având în vedere că își va pierde mandatul de primar după ce Legea integrității a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. 

Edilul a precizat că mecanismul administrativ construit în ultimii ani va funcționa fără întrerupere, coordonarea proiectelor fiind preluată de cei doi viceprimari și de city manager. 

„În Primărie în ultimii ani am construit o echipă solidă și un sistem de lucru care vor duce mai departe munca începută. Proiectele Timișoarei vor continua sub coordonarea celor doi viceprimari USR, Ruben Lațcău și Paula Romocean, și a administratorului public Matei Creiveanu. Timișoara rămâne pe mâinile bune ale echipei mele”, se arată în mesajul publicat de Fritz pe Facebook. 

Ce va face pe viitor Dominic Fritz?

Acesta a venit și cu explicații privind viitorul său politic. „Eu voi rămâne timișorean implicat. Și președinte USR. Și din aceste poziții mă voi bate în continuare, împreună cu voi, cu caracatița care de 36 de ani sufocă România. Speranța că împreună suntem contra-forța la această mafie este crucială”, a notat Fritz. 

Reacția acestuia vine după ce președintele Nicușor Dan a promulgat Legea Integrității, cu tot cu amendamentul Fritz, care prevede încetarea mandatului oficialilor aflați în conflict de interese. 

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a fost condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese în luna iunie. 

Legea este un jalon PNRR care are fonduri aferente de 770 de milioane de euro. Pentru accesarea fondurilor, legea trebuia să fie promulgată până la 31 august. Cu toatea acestea, Partidul Popular European (PPE) și grupul Renew Europe îi cer președintei Comisiei Europene să blocheze cele 770 de milioane de euro din fondurile PNRR destinate României, aferente jalonului PNRR.

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