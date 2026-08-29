Cele mai bune 10 orașe din lume pentru viața de noapte au fost dezvăluite. Doar trei sunt în Europa

Orașul Bangkok, capitală a Thailandei, a fost desemnat cel mai bun oraș din lume pentru viața de noapte în 2026, potrivit clasamentului realizat de Time Out. În top 10 au intrat doar trei orașe europene, mai exact: Berlin, Brighton și Amsterdam, potrivit Euronews.

Clasamentul se bazează pe un sondaj realizat în rândul a peste 24.000 de locuitori din 150 de orașe din întreaga lume. Participanții au făcut această evaluare în funcție de cât de accesibile sunt ieșirile, care este atmosfera orașului după lăsarea serii, diversitatea și siguranța vieții de noapte.

Orașul Bangkok ocupă primul loc, iar 73% dintre localnici au descris viața de noapte din oraș ca fiind „bună” sau „uimitoare”. Time Out a menționat că există o mare varietate de locuri pentru activități, de la baruri de cartier și localuri de pe acoperișuri până la cluburi.

Pe locul al doilea se află Berlinul, unul dintre cele mai cunoscute orașe europene pentru cluburile sale. Aproximativ 78% dintre localnici au evaluat pozitiv viața de noapte, iar Time Out spune că orașul „continuă să stabilească un standard pentru viața de noapte”.

Orașul New York ocupă locul al treilea, fiind apreciat pentru scena sa diversă și în continuă schimbare. Topul este completat, în primele cinci poziții, de Melbourne și São Paulo.

Trei orașe europene în top

Așadar, orașul Berlin, capitala incredibilă a Germaniei, este cel mai bine clasat oraș european, pe poziția a doua. Brighton, orașul situat pe coasta de sud a Regatului Unit, ocupă locul opt, iar Amsterdam, al Olandei, se află pe locul zece.

Brighton a primit unul dintre cele mai bune scoruri în ceea ce privește sentimentul de comunitate. Potrivit datelor, 84% dintre localnici spun că este ușor să cunoști oameni și să te simți parte din oraș. Stațiunea britanică a fost apreciată și pentru scena LGBTQ+.

Amsterdam a intrat în topul celor mai căutate orașe datorită vieții de noapte din centrul orașului, dar și din cartierele aflate dincolo de zona centrală. Time Out a făcut referire și la evenimentele organizate cu ocazia WorldPride 2026, orașul fiind unul dintre cele mai incluzive locuri din Europa pentru ieșirile de seară.

Grace Beard, reporter de călătorii la Time Out, spune că modul în care oamenii aleg să petreacă timpul noaptea s-a schimbat în mod radical față de cum eram obișnuiți.

„O seară bună în oraș nu mai este definită de un singur tip de local; în 2026, petrecerile stradale și rave-urile de pe acoperișuri sunt mai mari ca niciodată, în timp ce localnicii nu se mai înghesuie la unul sau două localuri cu nume mari, ci se îndreaptă spre cartierele cu viața de noapte unde hopping-ul din bar este la modă”, a declarat Grace Beard.

Ea consideră că orașele din clasament au reușit să țină pasul cu noile preferințe ale oamenilor.

„Ceea ce face ca orașele de pe această listă să fie atât de speciale este capacitatea lor de a se adapta la obiceiurile noastre în schimbare legate de viața de noapte. De la petreceri pentru persoane de peste 30 de ani la baruri clandestine și baruri pentru ascultători, fiecare oraș oferă experiențe de neuitat pentru orice tip de ieșire în oraș și pentru orice tip de persoană. Exact așa ar trebui să arate viața urbană grozavă.”, spune ea.

Top 10 orașe pentru viața de noapte în 2026