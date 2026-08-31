Rapid București, remiză cu Universitea Craiova în Giulești, în ultimul meci al etapei a 7-a din Superliga

Universitatea Craiova a avut un început mai bun de joc pe terenul echipei Rapid și a pus presiune încă din primele minute. David Matei a trimis primul șut pe spațiul porții, în minutul 8, însă Marian Aioani a intervenit prompt. Și Ștefan Baiaram a fost aproape să deschidă scorul, dar șutul său din careu a fost blocat.

Rapid a răspuns prin Alex Dobre, care a încercat o execuție la colțul lung, fără să găsească însă cadrul porții.

Craiova a continuat să fie mai periculoasă. Tudor Băluță a șutat puternic, Aioani a respins, iar Bancu a trimis apoi mingea în fața porții, unde Assad Al-Hamlawi a fost aproape de gol.

Stevanovic a deschis scorul

Insistențele oltenilor au fost răsplătite în minutul 29. Nikola Stevanovic a înscris cu o lovitură de cap după un corner executat de David Matei. Fundașul sârb a profitat și de ieșirea neinspirată a lui Marian Aioani.

Rapid putea egala înainte de pauză. Stojilkovic a scăpat din nou singur cu Laurențiu Popescu, însă portarul Craiovei a avut o intervenție excelentă și a păstrat avantajul oaspeților.

Rapid a revenit după pauză

Partea secundă a început într-un ritm alert. Craiova putea să-și mărească avantajul prin David Matei și Nsimba, în timp ce Rapid a continuat să forțeze egalarea.

Stojilkovic a ratat o nouă șansă, iar Alex Pașcanu a încercat să-l surprindă pe Popescu cu un șut de la distanță. Giuleștenii au devenit tot mai ofensivi, iar presiunea exercitată asupra defensivei oltene avea să dea rezultate.

În minutul 67, Rapid a restabilit egalitatea. Olimpiu Moruțan a dus o acțiune excelentă în partea stângă și a trimis o centrare periculoasă în careu. Filip Stojilkovic a apărut la finalizare și a împins mingea în plasă.

A fost primul gol marcat de atacantul elvețian în tricoul Rapidului.

Rapid putea chiar să întoarcă rezultatul. Stojilkovic a fost aproape de „dublă” în minutul 78, când a scăpat pe contraatac și a încercat să-l lobeze pe Laurențiu Popescu. Însă, portarul Craiovei a reușit să intervină.

De partea cealaltă, Nsimba a avut și el o oportunitate importantă, dar nu a reușit să-l învingă pe Aioani.

În cele din urmă, derby-ul s-a încheiat 1-1.

Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a văzut meciul din tribune, fiind suspendat la meciul cu Universitatea Craiova.

Înaintea startului, în Giulești a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Nae Ungureanu, legenda Universității Craiova care a murit pe 28 august, la vârsta de 69 de ani.