Sorana Cîrstea, demonstrație de forță la US Open. Victorie categorică în primul tur

Meciul disputat în noaptea de luni spre marți, pe unul dintre terenurile exterioare ale complexului de la Flushing Meadows, din New York, a început mai echilibrat decât o arată rezultatul final. Grabher și-a câștigat primul game, iar Cîrstea a avut nevoie de câteva game-uri pentru a se desprinde.

De la 3-3 însă, Cîrstea a preluat controlul partidei, a câștigat următoarele trei game-uri și a închis primul set cu 6-3, după 51 de minute de joc.

Niciun game adversarei

Diferența dintre cele două jucătoare a devenit evidentă în setul secund. Cîrstea a reușit rapid break-ul și a preluat complet controlul partidei. Grabher nu a mai câștigat niciun game, iar românca a închis setul cu 6-0.

Statisticile arată și ele superioritatea jucătoarei din România. Cîrstea a câștigat 69 de puncte, față de 42 ale adversarei, și a transformat șase dintre cele 11 oportunități de break. În același timp, a salvat nouă dintre cele 11 mingi de break avute de Grabher.

Cîrstea a comis și mult mai puține greșeli neforțate: 16, față de 27 ale austriecei. La serviciu, românca a reușit trei ași.

Ultimul Grand Slam din cariera Soranei Cîrstea

Meciul are o semnificație aparte pentru Cîrstea. Jucătoarea de 36 de ani și-a anunțat retragerea la finalul sezonului 2026 și participă acum la ultimul turneu de Grand Slam al carierei.

Românca a ajuns la New York într-o formă excelentă, după ce în acest an a disputat sferturile de finală la Roland-Garros și a pătruns pentru prima dată în Top 20 mondial.

Performanța de la Paris a venit la 17 ani după precedentul sfert de finală jucat de Cîrstea la Roland-Garros, cea mai lungă perioadă dintre două prezențe în această fază a aceluiași turneu de Grand Slam în tenisul feminin din era Open.

Rezultatul cu Grabher continuă și o serie impresionantă la US Open: Sorana Cîrstea nu a fost eliminată în primul tur la niciuna dintre ultimele opt participări.

Înaintea partidei de la New York, Cîrstea câștigase toate cele zece meciuri disputate în acest sezon împotriva unor adversare din afara Top 100 WTA. De cealaltă parte, Grabher nu reușise să învingă niciodată o jucătoare din Top 20, pierzând toate cele nouă astfel de confruntări din carieră.

Cîrstea conduce cu 3-0 în confruntările cu Grabher

Victoria de la US Open este cea de-a treia obținută de Sorana Cîrstea în fața Juliei Grabher. Cele două se mai întâlniseră de două ori. În 2020, la Linz, Cîrstea a câștigat după retragerea austriecei, iar în 2022 s-a impus la Istanbul cu 7-5, 6-1.

În turul al doilea de la US Open, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Diane Parry. Franțuzoaica vine la New York după ce a câștigat la Monterrey – turneu WTA 500, primul titlu de simplu al carierei în circuitul WTA. În primul tur, Parry a învins-o pe Viktorija Golubic cu 7-5, 6-4.

După eliminarea Gabrielei Ruse, Cîrstea a rămas singura reprezentantă a României pe tabloul de simplu feminin de la US Open.