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Palmaresul lui Lionel Messi la selecționata Argentinei. Ce moștenire lasă în urmă

Lionel Messi își încheie cariera internațională după mai bine de două decenii în tricoul Argentinei. La 39 de ani, starul argentinian a anunțat că se retrage de la națională, încheind o perioadă în care a devenit jucătorul cu cele mai multe selecții și goluri din istoria reprezentativei.
Palmaresul lui Lionel Messi la selecționata Argentinei. Ce moștenire lasă în urmă
Sursa foto: Roberto Tuero/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
31 aug. 2026, 19:59, Sport
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Lionel Messi a debutat pentru prima reprezentativă în 2005, iar ultimul său meci a fost finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută de Argentina în fața Spaniei, cu 0-1, după prelungiri. În cele peste două decenii petrecute la națională, atacantul a trecut prin perioade dificile, dar a ajuns să cucerească cele mai importante trofee.

125 de goluri și 207 selecții

Messi este liderul absolut al Argentinei atât la numărul de meciuri disputate, cât și la goluri marcate. Cele 125 de goluri în 207 apariții îl plasează la mare distanță de următorul marcator al naționalei, Gabriel Batistuta, care a înscris 56 de goluri în 78 de selecții.

Pe parcursul carierei internaționale, Messi a înscris în toate competițiile importante în care a evoluat pentru Argentina: preliminarii pentru Cupa Mondială, turnee finale ale Campionatului Mondial, Copa América și meciuri amicale.

Șase Cupe Mondiale

Lionel Messi a participat la șase ediții ale Cupei Mondiale, un record pentru un fotbalist argentinian. Prima apariție a fost în 2006, iar ultima în 2026, când Argentina a ajuns din nou în finală.

Momentul culminant a venit în 2022, în Qatar, unde Messi a condus Argentina spre titlul mondial și a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.

Messi își încheie cariera după ce a condus Argentina în două finale mondiale consecutive (2022 și 2026), o performanță pe care naționala o mai reușise doar în generația lui Diego Maradona (1986 și 1990).

Două trofee Copa América

După ani în care a fost criticat pentru lipsa unui trofeu major cu naționala de seniori, Messi a câștigat Copa América în 2021, primul său titlu important cu Argentina.

A urmat triumful din 2022 la Campionatul Mondial, iar în 2024 Argentina a cucerit din nou Copa América. El a mai câștigat cu reprezentativa și Finalissima din 2022.

Campion olimpic și campion mondial U20

Palmaresul lui Messi la naționale începe înainte de debutul la reprezentativa de seniori. În 2005, a câștigat Campionatul Mondial U20 cu Argentina, iar în 2008 a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing.

După finala pierdută în 2026, Messi a anunțat luni că nu mai continuă la națională. În mesajul publicat pe Instagram, argentinianul a spus că decizia îl doare, dar că înțelege că a venit momentul să facă acest pas și că vrea să lase loc noii generații. El a transmis că va continua să susțină Argentina din afara terenului.

Messi continuă să evolueze în fotbalul de club, la Inter Miami, în MLS.

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