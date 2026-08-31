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Nominalizările pentru Balonul de Aur 2026, ediția a 70-a, vor fi anunțate săptămâna viitoare. Gala se va desfășura, în premieră, la Londra

Nominalizările pentru ediția din 2026 a premiilor Balonul de Aur vor fi anunțate pe 8 septembrie, potrivit organizatorilor. Cea de-a 70-a ediție a galei va avea loc pe 26 octombrie, la Londra, unde vor fi desemnați câștigătorii principalelor trofee individuale și colective din fotbal.
Nominalizările pentru Balonul de Aur 2026, ediția a 70-a, vor fi anunțate săptămâna viitoare. Gala se va desfășura, în premieră, la Londra
sursă foto: Gao Jing/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
31 aug. 2026, 19:23, Sport
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Ceremonia se va desfășura în capitala Angliei, după ce, începând din 2019, gala Balonului de Aur a avut loc la Théâtre du Châtelet din Paris. Alegerea Londrei pentru ediția aniversară este legată de împlinirea a 70 de ani de la acordarea primului trofeu, câștigat în 1956 de englezul Stanley Matthews.

Pe 8 septembrie vor fi prezentate listele scurte pentru toate categoriile, au anunțat luni organizatorii.

12 categorii de premii

Pentru Balonul de Aur masculin vor fi nominalizați 30 de jucători, în timp ce lista feminină va cuprinde tot 30 de jucătoare.

Celelalte categorii sunt:

Cel mai bun tânăr jucător masculin – 10 nominalizați;
Cel mai bun tânăr jucător feminin – 5 nominalizate;
Cel mai bun portar masculin – 10 nominalizați;
Cel mai bun portar feminin – 5 nominalizate;
Cel mai bun antrenor masculin – 5 nominalizați;
Cea mai bună antrenoare – 5 nominalizate;
Cel mai bun atacant masculin – 10 nominalizați;
Cel mai bun atacant feminin – 5 nominalizate;
Cel mai bun club masculin – 5 cluburi;
Cel mai bun club feminin – 5 cluburi.

Cum se acordă Balonul de Aur

Câștigătorii sunt desemnați prin votul unui juriu internațional format din jurnaliști specializați. Pentru premiile masculine, juriul include câte un reprezentant din fiecare dintre primele 100 de țări din clasamentul mondial FIFA, iar pentru premiile feminine sunt reprezentate primele 50 de națiuni din clasamentul FIFA.

Fiecare jurnalist va alcătui un clasament cu 10 jucători dintre cei nominalizați.

Primul clasat primește 15 puncte, iar punctajul scade progresiv până la un punct pentru jucătorul clasat pe locul 10. Câștigătorul este stabilit în funcție de numărul total de puncte acumulate.

În procesul de vot sunt luate în considerare trei criterii principale: performanțele individuale și decisive, performanțele colective și trofeele câștigate, precum și fair-play-ul, atât pe teren, cât și în afara acestuia.

Dembélé și Bonmatí, câștigătorii ediției precedente

Balonul de Aur masculin din 2025 a fost câștigat de francezul Ousmane Dembélé, după sezonul remarcabil avut la Paris Saint-Germain. La feminin, trofeul i-a revenit ibericei Aitana Bonmatí, de la FC Barcelona.

Printre celelalte câștigătoare și câștigători ai premiilor din 2025 s-au numărat Lamine Yamal – cel mai bun tânăr jucător masculin, Gianluigi Donnarumma – cel mai bun portar, Luis Enrique – cel mai bun antrenor masculin și Viktor Gyökeres – cel mai bun atacant masculin.

La feminin, premiile au fost câștigate de Victoria López, Hannah Hampton, Sarina Wiegman și Ewa Pajor. Paris Saint-Germain și Arsenal au fost desemnate cluburile anului la masculin, respectiv feminin.

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