Alexander Zverev a câștigat titlul la US Open

Germanul Alexander Zverev a reușit în sfârșit să se impună în turneele majore câștigând Roland Garros din acest an și, în continuare, adăugând titlul US Open de la New York pe care l-a lăsat să-l scape dureros în 2020, piotrivit AP.

Cap de serie numărul 1 într-un turneu de Grand Slam pentru prima dată, a profitat de startul șubred al lui Shelton în prima sa finală majoră, a jucat un tie-break aproape impecabil la serviciu și apoi a respins încercarea de revenire a lui Shelton în fața unei mulțimi care l-a aclamat cu disperare.

Shelton încerca să câștige primul titlu deținut de un american de la victoria lui Andy Roddick la Flushing Meadows în 2003, precum și să devină primul jucător de culoare care câștigă trofeul masculin de la Arthur Ashe în 1968.

Dar Zverev a fost prea bun în turneele majore anul acesta. A terminat meciul cu serviciul său, dar nu părea să-și dea seama, coborând în spatele liniei de fund, ca și cum ar fi fost pregătit să revină. Abia câteva momente mai târziu și-a dat seama că a câștigat, ridicând brațele în semn de sărbătoare.

Alexander Zverev a câștigat 5,5 milioane de dolari

Zverev a ajuns la 25-2 în meciurile majore din acest an și a câștigat 5,5 milioane de dolari, egalând premiul câștigat sâmbătă de campioana feminină Elena Rybakina, fiind cel mai mare premiu din istoria turneului de Grand Slam.

Alexander Zverev a ajuns și în finală la Wimbledon, pierzând în fața lui Jannik Sinner, și a devenit favoritul numărul 1 la New York când Sinner, primul clasat, a trebuit să se retragă din cauza unei accidentări la genunchi.

Shelton îl eliminase deja pe campionul en-titre când l-a învins pe Carlos Alcaraz într-un sfert de finală în cinci seturi .