Kimi Antonelli, tot mai aproape de titlul mondial în F1. Victorie incredibilă la Madrid

Kimi Antonelli, pilotul de la Mercedes, a câștigat Marele Premiu al Spaniei de Formula 1 de la Madrid și și-a mărit avantajul în fruntea clasamentului piloților la 81 de puncte. Podiumul de pe „Madring” a fost completat de Max Verstappen (Red Bull) și Lando Norris (McLaren).

„Am avut noroc cu Safety Car-ul virtual, îmi pare rău pentru Norris”, a spus Kimi Antonelli imediat după ce a trecut linia de sosire pe „Madring”.

Ziua a fost una „neagră” pentru Lewis Hamilton. Pilotul Ferrari a abandonat devreme în cursă, după ce a avut probleme cu frânele monopostului SF-26.

Plecat din pole position și cu un avantaj de șase secunde la un moment dat, Lando Norris a fost dezavantajat de echipa McLaren. Schimbul de pneuri a durat șapte secunde, iar britanicul a pierdut astfel orice șansă la primul loc.

Charles Leclerc a salvat „onoarea” celor de la Ferrari și a încheiat cursa pe locul patru, aducând echipei de la Maranello 12 puncte în clasament.