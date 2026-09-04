Formula 1. Pierre Gasly pierde definitiv podiumul de la Monaco. Isack Hadjar revine pe locul 3

În urma verdictului, Isack Hadjar (Red Bull Racing) revine oficial pe poziția a treia, iar Gasly este reclasificat pe locul 7.

La Monaco, Gasly a trecut linia de sosire pe locul 3, însă a primit două penalizări de câte cinci secunde pentru depășirea vitezei pe linia boxelor. Aceste sancțiuni l-au coborât în clasament. Hadjar a urcat pe podium și a sărbătorit primul său podium în Formula 1.

Câteva zile mai târziu, Alpine a contestat penalizările, susținând că FIA a folosit o măsurătoare greșită a lungimii liniei boxelor, ceea ce a afectat calculul vitezei. Contestația a fost admisă, iar Gasly a primit înapoi locul 3 și cele 15 puncte aferente podiumului.

McLaren și Red Bull au făcut apel

Decizia nu a rămas definitivă. McLaren și Red Bull au sesizat Curtea Internațională de Apel a FIA, argumentând că regulamentul trebuie aplicat identic tuturor piloților, inclusiv lui Oscar Piastri, care își executase penalizarea în cursă.

Judecătorii au decis acum că parametrul oficial folosit pentru măsurarea vitezei pe linia boxelor a fost același pentru toți concurenții și nu poate fi modificat după încheierea competiției. Prin urmare, clasamentul inițial al Marelui Premiu a fost restabilit.

Echipa Alpine a transmis că „regretă decizia” Curții de Apel a FIA.