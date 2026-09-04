Ucraina și Polonia vor o candidatură comună pentru găzduirea unei ediții viitoare a Cupei Mondiale FIFA

Ucraina și Polonia analizează posibilitatea unei candidaturi comune pentru a găzdui o ediție viitoare a celui mai mare eveniment sportiv: Cupa Mondială FIFA.

Ministrul ucrainean al Sportului, Matvii Bidnyi, a declarat pentru POLITICO faptul că Ucraina ar dori să găzduiască evenimentul împreună cu Polonia la următoarea ediție disponibilă a Cupei Mondiale. De asemenea, Polonia discută această perspectivă, potrivit unui oficial informat de guvernul de la Varșovia.

„Cea mai apropiată dată disponibilă pentru Cupa Mondială este undeva în anii 2040… așa că trebuie să ne facem planuri pentru această perspectivă chiar acum”, a spus Bidnyi pentru POLITICO.

Ucraina și Polonia au mai găzduit un eveniment sportiv major

Intenția de a găzdui cel mai mare eveniment sportiv vine în contextul în care Ucraina are deja experiență cu Polonia în privința organizării unui alt eveniment major: Campionatul European de fotbal masculin din 2012.

„Ar fi foarte logic să repetăm acest exemplu de succes”, a adăugat ministrul ucrainean al Sportului, menționând că o astfel de candidatură ar putea, de asemenea, „să atragă atenția investitorilor”.

Amprentele lăsate de războiul din Ucraina, un potențial obstacol

POLITICO subliniază că spre deosebire de Euro 2012, orice propunere s-ar desfășura într-un context foarte diferit, întrucât invazia Rusiei continuă.

Donbas Arena oferă o imagine a provocărilor legate de infrastructură cu care s-ar confrunta Ucraina în cazul găzduirii unui alt turneu major. Stadionul din Donețk a găzduit cinci meciuri din cadrul Euro 2012, însă în 2014, separatiștii susținuți de Rusia au preluat controlul, în 2014, asupra unor părți ale regiunii. De asemenea, bombardamentele rusești în zonă au avariat, în cele din urmă, arena. FC Șahtior Donețk, care juca pe acest stadion, nu a mai putut să se întoarcă niciodată, iar acum își dispută meciurile de acasă în vestul Ucrainei.

Ideea privind o candidatură comună pentru găzduirea Cupei Mondiale a fost adusă în discuție și în cadrul unor conversații purtate pe marginea Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei din acest an, de la Gdańsk, a declarat pentru POLITICO, sub protecția anonimatului, un oficial informat de guvernul polonez.

Spania, Portugalia și Marocul vor găzdui turneul în 2030, iar Arabia Saudită va fi singura gazdă în 2034.